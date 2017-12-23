الكلاسيكو: مباراة ريال مدريد وبرشلونة‎.. سواريز وميسي يضربان الملكي بثنائية (فيديو)

تقدم نادي برشلونة الإسباني، بهدف أول في مرمى ريال مدريد، عن طريق سواريز، في الدقيقة 53 من زمن المباراة، خلال المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الـ17 من الدوري الإسباني، والتي تقام على ملعب “سانتياغو بيرنابيو” معقل النادي الملكي.

وفي الدقيقة 63 أضاف ميسي الهدف الثاني من ركلة جزاء انبرى لها ميسي ليسكنها ببراعة في شباك ريال مدريد، وقد سبقها طرد للاعب داني كارفخال.

ويحتل برشلونة صدارة الدوري الإسباني برصيد 42 نقطة بفارق 11 نقطة عن ريال مدريد الرابع برصيد 31 نقطة، ويتبقى له مباراة مؤجلة مع ليغانيس، بينما أتلتيكو مدريد الوصيف برصيد 36 نقطة، وبفارق نقطتين عن فالنسيا الثالث.

وشهد الشوط الأول سيطرة من ريال مدريد في معظم أوقات المباراة وألغى الحكم هدفًا لصالح رونالدو في الدقيقة الثانية بداعي التسلل ثم منع القائم ضربة رأس من كريم بنزيما، بينما اكتفى برشلونة بفرصة عبر باولينيو.