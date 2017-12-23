الكلاسيكو: مباراة ريال مدريد وبرشلونة‎.. هل ألغى الحكم هدفًا صحيحًا لكريستيانو رونالدو؟ (فيديو)

ألغى الحكم خوسي ماريا سانشيز مارتينيز هدفًا للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في مباراة الكلاسيكو التي تجمع ريال مدريد بمضيفه برشلونة ضمن مباريات الجولة الـ 17 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وحصل ريال مدريد على ركلة ركنية في الدقيقة الثانية من المباراة، أرسلها الألماني توني كروس لتصل إلى رونالدو الذي أسكنها الشباك برأسية لكن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل.

وأظهرت الإعادة التلفزيونية أن قرار الحكم كان صحيحًا، إذ أن رونالدو كان في موقف التسلل بشكل واضح.

ويسعى ريال مدريد لتقليص الفارق مع برشلونة الذي يتصدر جدول الترتيب برصيد 42 نقطة، مقابل 31 لريال مدريد الرابع، ولكن الفريق الملكي لعب مباراة أقل.

وعاد رونالدو لتهديد مرمى برشلونة في الدقيقة 31 من المباراة لكن الحارس الألماني مارك آندريه تير شتيغن كان له بالمرصاد.

وسدد رونالدو (32 عامًا) كرة صاروخية على مرمى برشلونة بعد أن توغل على الجهة اليسرى.

ونجح تير شتيغن في إبعاد الكرة إلى ركلة ركنية ويمنع فريقه من تلقي الهدف الأول.