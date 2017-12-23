بروسيا دورتموند يهدّد حلم نادي برشلونة بالتعاقد مع ياري مينا

دخل نادي برشلونة في مفاوضات مع فريق بالميراس البرازيلي لمناقشة انتقال المدافع الكولومبي ياري مينا إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، ومعرفة مطالب الفريق البرازيلي.

واضطر برشلونة للتفاوض مع الفريق البرازيلي بعدما وافق على رحيل مدافعه المخضرم الأرجنتيني “خافيير ماسكيرانو” إلى “هيبي شينا” الصيني مقابل حوالي 10 ملايين يورو.

ويملك برشلونة اتفاقًا مع فريق بالميراس يقضي بانتقال المدافع الكولومبي البالغ من العمر 23 عامًا إلى صفوفه الصيف المقبل مقابل 9 ملايين يورو.

وذكر وكيل أعمال اللاعب الكولومبي أن فريق بروسيا دورتموند الألماني مستعد لدفع مبلغ 27 مليون يورو لفريق بالميراس للتخلي عن المدافع في الشتاء، ويملك الفريق البرازيلي حق بيعه رغم وجود اتفاق مع برشلونة.

وبحسب صحيفة “أس” فإن المفاوضات بين الفريقين أسفرت عن طلب بالميراس مبلغ 14 مليون يورو للتخلي عن “مينا” في موسم الشتاء، وهو المبلغ الذي يرفضه برشلونة حاليًا.

ويبحث برشلونة عن مدافع يعوض مدافعه الأرجنتيني “ماسكيرانو”، ولن يتخلى عنه للفريق الصيني سوى في حال عودة مدافعه الفرنسي “صامويل أومتيتي” من الإصابة أو التعاقد مع مدافع جديد.