الكلاسيكو: مباراة ريال مدريد وبرشلونة‎.. الفريق الملكي يستفز البلاوغرانا

يستضيف نادي ريال مدريد منافسه التقليدي برشلونة، في الكلاسيكو ضمن مباريات الجولة السابعة عشرة من الدوري الإسباني.

وذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو” المقربة من برشلونة أن ريال مدريد سيستعرض البطولات التي أحرزها العام 2017 وعددها 5، وهي: الدوري الإسباني، ودوري أبطال أوروبا، وكأس السوبر الإسباني، وكأس السوبر الأوروبي، وكأس العالم للأندية.

وستكون هذه المرة الأولى التي يحتفل فيها الفريق الملكي بـ 5 ألقاب، حيث لم يحقق هذا العدد في موسم واحد من قبل، بينما حقق برشلونة 6 ألقاب موسم 2008/2009، تحت قيادة مدربه السابق بيب غوارديولا.

وفشل ريال مدريد في التتويج بكأس الملك الذي أحرزه برشلونة، في حين تغلب على برشلونة 5/1 في مجموع مباراتي كأس السوبر الإسباني بداية الموسم الحالي.

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 42 نقطة من 16 مباراة، وفي المقابل يأتي ريال مدريد رابعًا برصيد 31 نقطة من 15 مباراة، بسبب مشاركته في كأس العالم للأندية في أبوظبي.

وكان البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد عبّر عن رغبته بقيام لاعبي برشلونة بممر شرفي للفريق الملكي لتتويجه بكأس العالم للأندية، لكن الصحف المقربة من برشلونة قالت إن ذلك لن يحدث، لأن ريال مدريد فاز ببطولة عالمية لم يشارك فيها برشلونة، وليست محلية.