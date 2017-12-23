كيف استُقبل نادي برشلونة في مدريد قبل الكلاسيكو؟

استقبلت مجموعة من المشجعين لاعبي برشلونة أمام فندق إقامتهم في العاصمة الإسبانية مدريد بهتافات تدعو لإسبانيا كتعبير عن رفضهم لنتائج انتخابات إقليم كتالونيا، الذي أعطى أغلبية للأحزاب المساندة لاستقلال الإقليم.

ولم يعرف انتماء المجموعة من المشجعين، حيث لم تحمل أعلام أي فريق؛ لكنهم هتفوا في وجه لاعبي برشلونة أثناء نزولهم من الحافلة إلى الممر، عاشت إسبانيا، ممر شرفي، تحيى إسبانيا” وشتائم لجيرارد بيكيه.

ووصل فريق برشلونة إلى مدريد ليلًا، ويقيم في فندق “أوروستار”، وهو الفندق الذي يقيم فيه برشلونة كلما حل بمدريد لمواجهة أحد فرقها في كل المنافسات.

وسيواجه برشلونة في ملعب سانتياغو بيرنابيو عاصفة من صافرات الاستهجان وأعلام إسبانيا بعد نتائج الانتخابات.

ويلتقي برشلونة مع ريال مدريد في قمة الجولة الـ17 من الدوري الإسباني الدرجة الأولى، ليبتعد أكثر في الصدارة عن غريمه التقليدي حيث يبلغ الفارق حاليًا 11 نقطة، مع لقاء مؤجل للفريق الملكي، الذي يحتل المركز الرابع.

كما قدم إسبانيول برشلونة خدمة لجاره اللدود بعد فوزه 1/0على أتلتيكو مدريد الوصيف، والذي فشل في تقليص الفارق ليبقى 6 نقاط.

من جهته، أكد الأرجنتيني دييغو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد، أنه يفضل مشاهدة لقاء فالنسيا وفياريال على مشاهدة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة لكون اللقاء الأول مهم لفريقه.

وقال سيميوني بعد الخسارة من إسبانيول: “لن أشاهد الكلاسيكو، سأتابع فالنسيا وفياريال لأنه مهم بالنسبة لنا”.

وأضاف المدرب الأرجنتيني: “مؤكد أنه اللقاء الذي يهمني؛ لكن لن أشاهد الكلاسيكو، ليس بسبب تزامن موعده من وجبة الأكل”.

وأكد سيميوني أن نتائج فريقه تبقى جيدة رغم الخسارة قال: “الجزء الأول من الموسم كان جيدًا، خسارة واحدة في 20 لقاء خارج ملعبنا، أتمنى ألا ننهزم إلا بعد 20 لقاء آخر”.

وتمنى سيميوني أن يقدم فيتولو وكوستا الإضافة للفريق، وقال: “نأمل أن يضيف وصول فيتولو وكوستا للفريق أشياء إيجابية في ما تبقى من الموسم”.

وحقق أتلتيكو مدريد 10 انتصارات و6 تعادلات في الدوري الإسباني، وتلقى أول هزيمة هذا الموسم، ليبقى برشلونة الفريق الوحيد الذي لم ينهزم في إسبانيا.