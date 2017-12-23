نيمار: غير مهتم بمشاهدة الكلاسيكو

رغم أنه كان أحد أخطر اللاعبين على دفاع ريال مدريد باعتراف القائد سيرجيو راموس؛ إلا أن نيمار أعلن أنه لن يشاهد الكلاسيكو المقرر بعد ساعات بين النادي الملكي وبرشلونة في الليغا.

وقال نيمار البالغ من العمر “25 عامًا” لصحيفة “ماركا” الإسبانية إن الكلاسيكو لم يعد يهمه، ولا يفضل الحديث عنه حاليًا.

وأضاف نيمار الموجود حاليًا في العطلة الشتوية مع زملائه في سان جيرمان في الدوحة: “الآن أنا مهتم فقط بباريس سان جيرمان، ولن أشاهد الكلاسيكو”.

ورغم شائعات كثيرة تتحدث عن عودته إلى إسبانيا عبر بوابة ريال مدريد؛ إلا أن نيمار لا يريد مشاهدة المباراة الأبرز في العالم، ولا يهتم بالحديث عن ريال مدريد أو برشلونة، ويصب تركيزه على النادي الفرنسي فقط.

ونفى نيمار نيته الرحيل عن سان جيرمان، والعودة لليغا عن طريق ريال مدريد، مؤكدًا سعادته في باريس ومواصلة جهوده مع النادي من أجل التتويج بالألقاب خاصة دوري أبطال أوروبا.