موعد كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة بحسب عدد من العواصم العربية‎

من المعتاد أن تقام مباراة الكلاسيكو بين الفريقين الأكثر نجاحًا وشعبية في إسبانيا “ريال مدريد وبرشلونة”، في وقت متأخر من المساء، لكن مباراة السبت ستنطلق الساعة 12:00 بتوقيت غرينتش؛ للسماح للمشاهدين في دول مثل فيتنام وإندونيسيا لمشاهدتها.

وتنطلق المباراة الأبرز في العالم في الثالثة عصرًا بتوقيت مكة المكرمة، لأول مرة تقريبًا، لأسباب تسويقية حتى يمكن لدول جنوب وشرق آسيا متابعة المباراة بين الغريمين الكبيرين.

تبدأ المباراة في السابعة مساء بالتوقيت المحلي في شرق آسيا، وهو توقيت مميز هناك على النقيض من مباراة الموسم الماضي في 23 أبريل/ نيسان، التي أقيمت في تمام الساعة 2:45 صباحًا بتوقيت آسيا.

وهذا الأمر أزعج الجماهير الإسبانية التي تتابع مباريات الفريقين من الملعب، إذ إن هذا التوقيت غير مناسب على الإطلاق لجماهير برشلونة تحديدًا، التي ستقطع نحو 600 كيلومتر نحو العاصمة مدريد.

لكن في الدول العربية والشرق الأوسط ستقام المباراة في 15:00 بتوقيت مكة المكرمة و14:00 في مصر و13:00 بتوقيت تونس و12:00 بتوقيت الرباط، وتنقلها حصريًا شبكة قنوات beIN SPORTS التي أتاحت ست قنوات لمشاهدة الكلاسيكو بأربع لغات مختلفة.

كلاسيكو الأرض

تغطية خاصة واستثنائية من خلال قائمة منوعة من البرنامج في يوم #الكلاسيكو.. #beINElClasico pic.twitter.com/5F0yA79g0i — beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) ٢١ ديسمبر، ٢٠١٧

وتعد مواجهة ريال مدريد وبرشلونة واحدة من أكثر المباريات مشاهدة على مستوى الأندية في العالم. وقال مسؤولون إسبان إن حوالي 650 مليون مشاهد في 180 دولة حول العالم شاهدوا المواجهة الأخيرة بالدوري في أبريل/ نيسان.

ويدخل ريال مدريد، حامل لقب الليغا والمتوج لتوه بلقب كأس العالم للأندية في أبوظبي للمرة الثالثة في تاريخه والثانية على التوالي، المباراة وهو في المركز الرابع، متأخرًا 11 نقطة عن برشلونة المتصدر الحالي.

ورغم أن ريال مدريد بدأ الموسم الحالي باكتساح برشلونة بعد أن حقق عليه فوزًا مقنعًا في كأس السوبر المحلية في أغسطس / آب الماضي، لكن بنهاية مباراة القمة يوم السبت ربما يجد نفسه متأخرًا بفارق 14 نقطة عن غريمه التقليدي في حال فوز النادي الكتالوني.

ورغم ذلك يرى أندريس إنيستا قائد برشلونة أن تصدر فريقه للمسابقة وفارق النقاط لا يعني شيئًا في مباراة مثل الكلاسيكو.

وأوضح القائد المخضرم قائلًا: “لا أنظر إلى جدول الترتيب قبل مواجهة ريال؛ لأنها مباريات خاصة والتألق قبلها ليس له أي تأثير عليها. نعرف ما نحتاجه وسنحاول اتخاذ خطوة مهمة نحو الفوز بالدوري”.