الكلاسيكو.. كريستيانو رونالدو يعود إلى تدريبات ريال مدريد (صور)

أظهرت صور بثتها قناة ريال مدريد التلفزيونية أن كريستيانو رونالدو عاد اليوم الجمعة إلى التدريب بشكل كامل مع فريقه لأول مرة خلال الأسبوع الجاري، ما يشير إلى احتمال مشاركته أساسيًا في لقاء القمة غدًا السبت أمام برشلونة في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

فقد غاب رونالدو عن المران، بسبب إصابة في ربلة الساق لحقت به السبت الماضي في مباراة جريميو في نهائي كأس العالم للأندية، التي سجل فيها هدف الفوز الوحيد لفريقه أمام منافسه البرازيلي، لكنه أكمل المباراة حتى نهايتها.

ويقدم رونالدو، الحائز على جائزة أفضل لاعب في العالم 5 مرات، أسوأ نتائج له في الدوري الإسباني خلال 9 سنوات إذ سجل 4 أهداف فقط في البطولة حتى الآن.

لكنه يتأهب لمباراة القمة وقد هز الشباك 5 مرات في أخر 4 مباريات في كل المسابقات.

ويحتل ريال مدريد المركز الرابع، وله مباراة مؤجلة، متأخرًا بفارق 11 نقطة عن برشلونة المتصدر.

من جهة أخرى زيدان عن سؤال حول مطالب نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو بتحسين عقده بعد تتويجه بالكرة الذهبية الخامسة، وأكد أنه لاعب يستحق الاحترام والتقدير من الفريق.

وقال المدرب الفرنسي:” إنه جاهز 100 في المائة وهو ما يهمني، ما يجري خارج الملعب ليس من اختصاصي، وخارج لقاء الغد لا يجب أن نفكر في شيء آخر وهو ما يجب أن يفكر فيه كريستيانو أيضا.”

وأضاف المدرب الفرنسي:” لكن بالنظر لما قدمه ويقدمه للفريق، كريستيانو رونالدو يستحق الإحترام والتقدير من النادي، لكن بعد العطلة سنتحدث في الموضوع.”

ويطالب النجم البرتغالي بزيادة راتبه ليصل لرواتب منافسيه الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم برشلونة والبرازيلي نيمار مهاجم باريس سان جيرمان، ووعده فلورنتينو بيريز بالجلوس على طاولة المفاوضات بعد نهاية الموسم.