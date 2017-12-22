1700 عنصر من الشرطة يشاركون بتأمين مباراة الكلاسيكو غدًا

يشارك عدد كبير من رجال الشرطة الإسبانية غدًا السبت، بتأمين مباراة “الكلاسيكو” بين الغريمين ريال مدريد وبرشلونة على ملعب “سانتياغو برنابيو” في العاصمة، يصل عددهم إلى 1700 فرد أمن.

ونشرت وكالة الأنباء الإسبانية تقريرًا قالت فيه إن هذا العدد كبير من أفراد الأمن، هو إجراء طبيعي بسبب الأحداث السياسية في إسبانيا، رغم أن المباراة لم تصنَّف باعتبارها عالية المخاطر.

وذكرت السلطات المحلية أن لجنة مكافحة العنف لم تصنف اللقاء المرتقب كمباراة عالية المخاطر، لأنه من غير المنتظر حضور مشجعين من إقليم كاتالونيا لدعم البارسا.

وأشارت الوكالة إلى أن الوضع الحالي مع سريان حالة التأهب حيال التهديدات الإرهابية بالمستوى الرابع (من أصل 5)، والإجراءات الأمنية المتخذة بمناسبة الاحتفالات بعيد الميلاد دفعت السلطات إلى نشر فريق أمني كبير، مؤلف من 1700 فرد من قوات الشرطة الوطنية والبلدية وحراس الأمن وأعضاء أطقم الطوارئ.