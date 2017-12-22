حمى الكلاسيكو تضرب عجوزًا أرجنتينية (صور)

يتعلق الجمهور كثيرًا بنجمه المفضل، خاصة حينما يكون من عينة ليونيل ميسي، الهداف التاريخي لبرشلونة، وقائد الأرجنتين، لدرجة أن البعض يرسم وشومًا كثيرة، للنجم البالغ عمره 30 عامًا، على جسده.

وهذا ينطبق بالتأكيد، على الأرجنتينية نورما فرانشيني، وهي سيدة يبلغ عمرها 54 عامًا، ورسمت وشمًا لوجه ميسي على ظهرها.

ووفقًا لصحيفة “أولي” الأرجنتينية، فإن رسم هذا الوشم، استغرق ست ساعات كاملة، حتى يخرج بهذا الشكل.

يأتي احتفاء هذه السيدة بنجمها المفضل، قبل ساعات من انطلاق الكلاسيكو الأول، بين ريال مدريد وبرشلونة في الليغا، على ملعب سانتياغو برنابيو، يوم السبت.

وبدا ريال مدريد قادرًا على اكتساح برشلونة في الليغا؛ بعد أن حقق عليه فوزًا مقنعًا في كأس السوبر المحلية، في أغسطس/آب، لكن بنهاية الكلاسيكو، ربما يجد نفسه متأخرًا بفارق 14 نقطة، عن غريمه التقليدي.

وتحت قيادة المدرب زين الدين زيدان، مر ريال بأسوأ سلسلة نتائج له في الدوري في تسعة مواسم، وسيدخل فريقه مباراة السبت، وهو في المركز الرابع، متأخرًا بفارق 11 نقطة عن برشلونة، لكن تتبقى له مباراة.

وهذا سيناريو لم يتوقعه كثيرون، بعدما فاز ريال بالدوري المحلي ودوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، وبدأ الموسم بشكل مقنع للغاية.