اعتقال شقيق ميسي بتهمة الشروع في القتل

أمر قاض في الأرجنتين بوضع ماتياس هوراسيو ميسي الشقيق الأكبر للنجم ليونيل ميسي تحت “الاحتجاز الوقائي” بعد القبض عليه بتهمة “حيازة سلاح ناري بصورة غير مشروعة”.

وسيبقى ماتياس في مصحة ساناتوريو بارك دي روزاريو حتى 23 ديسمبر / كانون الأول حيث يتعافى بعد وقوع حادث على قاربه بالقرب من روزاريو مسقط رأس العائلة.

وتم التوصل لاتفاق مع الشقيق الأكبر لميسي للخضوع للخدمة العامة قبل خضوعه للمحاكمة إثر اتهامه بحيازة سلاح ناري بصورة غير مشروعة والتي تستوجب سجنه من ثلاث سنوات ونصف إلى ثماني سنوات ونصف ويجوز لمحاميه أن يطلب نقله بعد تعافيه.

وتم القبض على شقيق قائد منتخب الأرجنتين والهداف التاريخي لبرشلونة بعد العثور على سلاح عيار 380 على متن قاربه مع وجود آثار دماء على متن القارب.

وقد أخذت عينة من الدم لإخضاعها للاختبار لمعرفة لمن يعود هذا الدم لكن ليس من الواضح حتى الآن طبيعة الحادث الذي يبدو أن شقيق ميسي ضالع فيه.