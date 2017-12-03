ليونيل ميسي غاضب من إدارة برشلونة.. تعرف على التفاصيل

أوضحت تقارير صحفية إنجليزية، اليوم الأحد، أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب برشلونة الإسباني يعتقد أن إدارة ناديه استسلمت في سعيها إلى التعاقد مع البرازيلي فيليب كوتينيو لاعب ليفربول الإنجليزي.

وقدّم برشلونة 3 عروض للتعاقد مع كوتينيو والسماح له بالانتقال إلى كامب نو الصيف الماضي، رغم أنه قدّم طلبًا إلى إدارة الريدز بذلك، لكن إدارة ليفربول رفضت التفريط بخدمات اللاعب، وتشير تقارير إسبانية إلى أن برشلونة سيعود ويحاول ضم اللاعب في يناير المقبل.

إلا أن صحيفة “ديلي ستار” الإنجليزي أشارت إلى أن ميسي على قناعة بأن إدارة برشلونة فشلت في ضم كوتينيو وما يعززه هو سعي إدارة الفريق لضم آرثر ميلو من جريمبو البرازيلي.

وبحسب صحيفتي “سبورت” وموندو ديبورتيفو” المقربتين من برشلونة فإن كوتينيو سيكلف برشلونة ما بين 130 و150 مليون يورو، وراتبًا سنويًا يبلغ 14 مليون يورو، لأن ليفربول لن يتخلى عن نجمه بسهولة وسبق أن رفض عرضًا في الصيف وصل 120 مليون يورو.

وأوضحت صحيفة “ديلي ستار” أن ميسي غير سعيد بسعي برشلونة لضم آرثر، ويريد التعاقد مع كوتينيو لتعويض البرازيلي نيمار الذي رحل إلى باريس سان جيرمان الصيف الماضي مقابل 222 مليون يورو..