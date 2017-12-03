غريميو البرازيلي يرد بحزم على رغبة نادي برشلونة في ضم آرثر

يحتاج برشلونة متصدر الدوري الإسباني لدفع 44 مليون جنيه إسترليني للحصول على خدمات لاعب الوسط البرازيلي آرثر من فريقه غريميو البرازيلي.

ويعتبر اللاعب الشاب البالغ عمره 21 عامًا أحد أبرز الصفقات التي يسعى لها النادي الكتالوني، كما أن اللاعب يُفشل انتقاله لبرشلونة في ظل رغبته الكبيرة للانتقال إلى أوروبا.

لكن روميلدو بولزان رئيس غريميو اتخذ موقفًا حازمًا من اللاعب الواعد بقوله إلى محطة RAC1 “آرثر لديه عقد مع غريميو والشرط الجزائي في هذا العقد يبلغ 44 مليون إسترليني، لو دفع برشلونة هذا المبلغ لا نستطيع فعل شيء حيال ذلك، لكن لا توجد اتصالات أو مفاوضات مفتوحة بين الجانبين”.

وتردد أن غريميو هدد باللجوء للاتحاد الدولي للعبة (الفيفا) ضد برشلونة بزعم أن النادي الكتالوني يتفاوض مع لاعب متعاقد، حيث يبدو أن برشلونة أرسل روبرت فرنانديز سكرتيره الفني وأندريه كوري، هما من ذهبا قبل ذلك للبرازيل للتفاوض مع نيمار ووالده في 2013، من أجل التعاقد مع آرثر وقد ظهر اللاعب بقميص برشلونة في صورة مع عائلته وأصدقائه وفي صورة أخرى ظهر مع كوري.

إلا أن بولزان أصرّ على أن النادي كان على علم بالاجتماع وسمح له بذلك لكنهم ليسوا سعداء بالطريقة التي انتهى بها الاجتماع.

وأوضح رئيس غريميو “قالوا لنا إن آرثر سيتناول الغداء مع بعض ممثلي برشلونة وسمحنا بذلك فقط تلبية لرغبة الأسرة لا أكثر من ذلك، لكن نحن كنادٍ لسنا مرتاحين لهذا الوضع”.

والشيء المؤكد في هذا الأمر أن النادي البرازيلي لن يسمح للاعبه بالرحيل بثمن بخس وسيتعين على برشلونة دفع الشرط الجزائي أو نسيان الأمر تمامًا.