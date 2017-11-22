قبل ساعات من نهائي كأس ليبرتادوريس .. مدرب غريميو يعترف ضمنيًا بالتجسس على لانوس

وصف ريناتو غاوتشو، المدير الفني لنادي غريميو البرازيلي، الجدال الذي تفجر مؤخرًا على خلفية مزاعم استعانة ناديه بإحدى الطائرات الصغيرة، لتصوير تدريبات نادي لانوس الأرجنتيني الذي يواجهه مساء اليوم الأربعاء في ذهاب نهائي بطولة كأس ليبرتادوريس، بـ “التافه”.

وقال غاوتشو: “لا أرغب في تضييع وقتي في هذه التفاهة”، مؤكدًا أن جميع الأندية منذ عقود، تستعين بمتلصصين لجلب معلومات عن الفرق المنافسة.

وأضاف: “لا أعرف إذا ما كان تمت الاستعانة بإحدى الطائرات، نحن ندفع لهم (المتلصصين) لجلب المعلومات، ولكن أجهل طريقة حصولهم عليها”.

وضرب المدرب البرازيلي مثلًا في هذا الصدد بالمنتخب الأسترالي، الذي، على حد قوله، استعان بطائرات صغيرة من أجل التلصص على منتخب هندوراس، الذي واجهه في الملحق الفاصل المؤهل لمونديال روسيا 2018.

واستطرد قائلًا: “إنها زوبعة في فنجان، وبدا الأمر كما لو كانت الطائرات الصغيرة تم اختراعها أمس، إنها تعمل في كرة القدم منذ وقت طويل”.

وأشار غاوتشو إلى أن العالم يملكه الأذكياء وأن الفوز في كرة القدم يتحقق بالمعلومات، كما أكد أنه كان ليثني على ذكاء نادي لانوس لو تمكن من تصوير تدريبات فريقه عن طريق الطائرات.

وكانت شبكة “إي إس بي إن” التليفزيونية قد رصدت شخصًا يقوم بتصوير تدريبات لانوس عن طريق إحدى الطائرات الصغيرة المزودة بكاميرا للتصوير.

وحاول هذا الشخص الهرب بعدما أحاط به بعض الصحفيين لسؤاله عما يفعل، ولكن قوات الشرطة ألقت القبض عليه، بيد أنه نفى كونه يعمل لصالح نادي غريميو، ولكنه اعترف أنه كان يصور تدريبات الفريق الأرجنتيني.

ويلتقي غريميو ولانوس مساء اليوم في إياب نهائي كأس ليبرتادوريس في مدينة بورتو أليجري البرازيلية، على أن تُلعب مباراة العودة الأسبوع المقبل على ملعب لانوس جنوب العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس.