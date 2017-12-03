ماذا قال فلورينتينو بيريز عن نتائج نادي ريال مدريد السلبية؟

دافع فلورينتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد الإسباني عن الفريق الأول، مشيرًا إلى أنه لا يزال يمتلك نموذجًا ناجحًا، رغم نتائج الفريق السيئة في “الليغا” هذا الموسم.

وخلال تسليم 1508 شارات فضية، و489 شارة ذهبية، و101 ذهبية ألماسية، ألقى بيريز خطابًا سلّط الضوء فيه على الوحدة والإيمان بمشروع المدرب الفرنسي زين الدين زيدان.

وقال رئيس الريال في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإسبانية إن “في كرة القدم تصبح الأمور أكثر تعقيدًا وتنافسًا، نموذجنا لا يزال نموذجًا ناجحًا، وتحقق ذلك بفضل وحدة وقوة “الملكي”، وإن الفريق لا يستسلم أبدًا”.

وأضاف قائلًا “نحن نمر بأفضل المراحل في تاريخنا.. الريال اليوم هو نموذج للتنظيم والصلابة الاقتصادية والاستقرار المؤسسي التي هي بمثابة قاعدة للحفاظ على ريادة رياضية”.

وتابع بقوله: “لدينا فريق لمواصلة الحلم مع مدرب رائع مثل زين الدين زيدان الذي حقق كل شيء مع ريال مدريد، فريق حياته، وهو أحد رموزنا الكبيرة التي تجمع بين القيم والموهبة اللازمة، ليكون قائدًا لواحد من أفضل الفرق التي نحظى بها تحت قيادة سيرجيو راموس، ومارسيلو، اللذين هما أيضًا نموذجين يدلان على قيمنا”.

كما أعرب عن دعمه لنجم الفريق كريستيانو رونالدو الذي يمر بفترة سيئة من حيث تسديد الأهداف في “الليغا”، مشيرًا إلى أن “كريستيانو أيضًا أحد رموزنا الكبيرة خليفة العظيم ألفريدو دي ستيفانو، وهو أفضل هداف في تاريخنا”.

وفي فعالية خاصة لتسليم إدارة النادي شارات “الملكي” للأعضاء الذين أتموا (25 و50 و60 عامًا) بالنادي، حصل بيريز على شارته الذهبية الألماسية لقضائه (60 عامًا) في ريال مدريد.