هل يحتاج ريال مدريد لحارس مرمى جديد؟

قدم الإسباني كيبا أريزابلاخا، حارس مرمى أتلتيك بلباو، مستوى مميزًا أمام ريال مدريد أكد من خلاله تطور مستواه وقدرته على حراسة مرمى أفضل الفرق في العالم.

وجاء تألقه أمام فريق يهتم بخدماته، وتشير كل التوقعات لدفع ريال مدريد الشرط الجزائي في عقده في كانون الثاني/يناير المقبل.

وقال الحارس بعد اللقاء عن الموضوع: “من الطبيعي أن تظهر شائعات وأحاديث حول مستقبلي وهذه من طبيعة كرة القدم، لكني هادئ وأركز على اللعب فقط مع زملائي والتطور”.

وقالت صحيفة “ماركا”، إن ريال مدريد محق في سعيه للتعاقد مع الحارس الشاب الذي أكد مستواه المميز، لكنه ليس مطلبًا رئيسًا في الشتاء، وقد ينتظر حتى الصيف لكون كيلور نافاس عاد من الإصابة وبإمكانه حماية مرمى الفريق بشكل جيد وقدم مستوى مميز أمام أتلتيك بلباو.

ريال مدريد يرفض هدية نادي برشلونة ويسقط في فخ أتلتيك بلباو بالدوري الإسباني https://t.co/MV2acrhwcs pic.twitter.com/SMPh076Y96 — إرم سبورت (@EremSports) December 2, 2017

وطالبت الصحيفة المقربة من ريال مدريد إدارة الفريق والمدرب الفرنسي زين الدين زيدان بالبحث عن مهاجم قوي في الشتاء، بعد تراجع مستوى الفرنسي كريم بنزيما، وفشل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في التألق في الليغا.

وحسب الصحيفة، فالأولوية في ريال مدريد يجب أن تكون بالبحث عن قلب هجوم في الشتاء، أما الحارس الشاب كيبا فبإمكان الفريق التعاقد معه وتركه في فريقه حتى الصيف المقبل.

ورفض ريال مدريد هدية سيلتا فيغو المتعادل مع برشلونة، واكتفى بدوره بالتعادل السلبي أمام أتلتيك بلباو ليبقى الفارق عن الصدارة 8 نقاط كاملة، ويتراجع للمركز الرابع الذي يشاركه فيه فريق إشبيلية بالرصيد نفسه من النقاط.

وفي موسم 2008-2009 حصل ريال مدريد على 26 نقطة بعد 14 جولة، واكتفى الفريق في هذا الموسم بـ28 نقطة بعد 14 جولة.

وسيكون على زيدان إيجاد الحلول للغيابات أمام إشبيلية، السبت المقبل، في إطار الجولة الـ15 إن أراد الحفاظ على بعض الحظوظ لمنافسة برشلونة على لقب الدوري الإسباني حتى نهاية الموسم.

وتلقى راموس الطرد رقم 24 في مسيرته برفقة ريال مدريد ورقم 19 في الدوري الإسباني، وهو رقم قياسي في الليغا ليغيب عن لقاء فريقه المقبل أمام إشبيلية.

ولن يغيب فقط راموس فالبرازيلي كاسيميرو والمدافع الإسباني داني كارفخال سيغيبان بدورهما لحصولهما على الإندار الخامس.