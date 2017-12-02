ريال مدريد يرفض هدية نادي برشلونة ويسقط في فخ أتلتيك بلباو بالدوري الإسباني

فشل فريق ريال مدريد في استغلال تعثر منافسه التقليدي برشلونة، وسقط في فخ التعادل السلبي أمام مضيفه أتلتيك بلباو اليوم السبت في الجولة الرابعة عشر من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ورغم سيطرة الريال على مجريات اللعب في أغلب الأوقات ومحاولاته المستمرة لتسجيل الأهداف لكنه فشل في فك شفرة دفاع بلباو ليحصل كل منهما على نقطة.

وأنهى الريال المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد سيرخيو راموس في الدقيقة 86.

ورفع الريال رصيده إلى 28 نقطة في المركز الرابع بفارق الأهداف أمام إشبيلية، كما رفع بلباو رصيده إلى 14 نقطة في المركز الخامس عشر بفارق الأهداف امام إيبار.

وكان الريال يمني النفس باستغلال تعثر برشلونة أمام سلتا فيغو بعد ان تعادلا 2/2 في وقت سابق من اليوم، وتحقيق الفوز لتقليص الفارق بينهما إلى ست نقاط لكنه لم يتمكن من هذا ليصبح الفارق ثماني نقاط.

يذكر أن هذا التعادل هو الرابع للريال هذا الموسم مقابل الفوز في ثماني مباريات والخسارة في مباراتين ، فيما يعد هذا التعادل هو الخامس لبلباو مقابل الفوز في ثلاث مباريات والخسارة في ست.

وجاء الشوط الأول متوسط المستوى وتبادل الفريقان السيطرة على مجريات اللعب وإن كانت الكفة مالت قليلا ناحية الريال الذي بادر بشن هجمات متتالية على مرمى بلباو الذي تراجع لاعبوه في البداية لامتصاص حماس لاعبي الريال.

وفي الدقيقة الثامنة كشر الريال عن أنيابه الهجومية عندما لعب إيسكو كرة عرضية من الجانب الأيسر استلمها كريم بنزيمه على صدره وسدد كرة أرضية رائعة لكن كرته اصطدمت بأسفل القائم الأيسر.

وجاء رد أتلتيك بلباو في الدقيقة 13 عندما لعبت كرة عرضية من الجانب الأيمن قابلها أرتيز ادوريز بضربة رأس قوية لكن كيلور نافاس تألق وأبعدها.

انحصر اللعب في وسط الملعب حتى جاءت الدقيقة 28 والتي شهدت صحوة هجومية لبلباو حيث تلقى اينياكي ويليامس الكرة داخل منطقة جزاء الريال من الناحية اليمنى وسدد كرة أرضية قوية لكنها اصطدمت بقدم أحد مدافعي الريال وخرجت لركلة ركنية لم تستغل.

بعدها بدقيقة أهدر بلباو هدفا مؤكدا في الدقيقة 29 عندما لعبت الكرة من ضربة حرة داخل منطقة جزاء الريال مررها راؤول جارسيا داخل منطقة الست ياردات إلى ادوريز الذي لم يلحق بالكرة لتضييع فرصة هدف مؤكد.

ورد الريال بعدها بدقيقة عندما توغل داني كارفخال من الناحية اليمنى ومرر كرة عرضية ابعدها الدفاع لتتهيأ أمام توني كروس على حدود منطقة الجزاء ليسدد كرة قوية مرت بجوار القائم الأيمن للحارس كيبا اريزابالاجا.

وفي الدقيقة 36 أهدر رونالدو هدفا مؤكدا عندما لعب مارسيلو كرة عرية من الجانب الأيسر استلمها رونالدو غير المراقب داخل منطقة جزاء بلباو في الناحية اليمنى وسدد كرة قوية لكن كرته اصطدمت بالشباك الخارجية للمرمى.

ومر الوقت المتبقي من هذا الشوط وسط محاولات مكثفة من الفريقين لكنها دون جدوى ليطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

لم يتغير الحال في الشوط الثاني حيث استمرت محاولات الفريقين الهجومية بحثا عن تسجيل هدف التقدم.

وكاد بلباو أن يفتتح التسجيل في الدقيقة 47 عندما لعب ماركيل سوسايتا كرة عرضية من الناحية اليسرى وصلت إلى ادوريز الذي قابلها بتسديدة قوية لكن نافاس تألق وتصدى للكرة.

وفي الدقيقة 55 عاود بلباو هجومه عندما وصلت الكرة إلى ماركيل سوسياتا داخل منطقة جزاء الريال من الناحية اليمنى حيث حاول لعبها من فوق نافاس لكن الأخير تألق وأبعد الكرة لركلة ركينة لم تستغل.

بعد هذه الهجمة فرض فريق الريال سيطرته على مجريات اللعب وشن هجمات متتالية على مرمى بلباو ، في نفس الوقت اعتمد بلباو على شن الهجمات المرتدة مستغلا المساحات في دفاعات الريال ، لكن كلاهما فشل في تشكيل الخطورة المطلوبة على المرمى لينحصر اللعب في وسط الملعب.

وظل اللعب منحصرا في وسط المعلب حتى جاءت الدقيقة 72 والتي شهدت أخطر هجمات اللقاء عندما استلم رونالدو الكرة داخل منطقة جزاء بلباو وسدد كرة أرضية قوية اصطدمت بأسفل القائم الأيسر.

واستمرت محاولات الريال الهجومية لإحراز هدف الفوز لكن لاعبي بلباو استبسلوا واستطاعوا افساد كافة محاولات الريال.

وكاد رونالدو أن يفتتح التسجيل في الدقيقة 85 عندما مرر مارسيلو كرة عرضية من الجانب الأيسر داخل منطقة جزاء بلباو ارتقى إليها رونالدو وقابلها بضربة رأس لكنها وصلت سهلة للحارس.

وتلقى الريال صفعة قوية في الدقيقة 86 بعدما تلقى سيرخيو راموس البطاقة الصفراء الثانية ثم الحمراء بعد تدخل عنيف مع ادوريز لاعب بلباو في احدى المرات الهوائية المشتركة.

واستغل بلباو النقص العددي في صفوف الريال وبادر بشن هجمات متتالية في محاولة لتسجيل هدف الفوز لكن لاعبي الريال استبسلوا في الدفاع عن مرماهم ليطلق الحكم صافرة نهاية المباراة فارضا التعادل السلبي بين الفريقين.