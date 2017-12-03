تعرّف على المباريات التي سيغيب عنها أومتيتي بعد إعلان نادي برشلونة إصابته رسميًا

أعلن نادي برشلونة الإسباني رسميًا، غياب مدافعه الفرنسي صامويل أومتيتي رسميًا عن الكلاسيكو أمام ريال مدريد.

وأصيب أومتيتي في مباراة برشلونة وسلتا فيغو 2-2 في المرحلة الرابعة عشرة من مسابقة الدوري الإسباني، أمس السبت، واستبدل قبل 18 دقيقة من نهاية المباراة.

وذكر برشلونة في بيان رسمي أنّ أومتيتي تعرّض لإصابة عضلية وسيغيب لقرابة ثمانية أسابيع، مما يعني غيابه عن اللعب في الكلاسيكو المقرر في الثالث والعشرين من الشهر الجاري.

وتعد إصابة أومتيتي ضربة موجعة لنادي برشلونة، خاصة وأنّه يعاني من العديد من الغيابات، وعلى رأسها عثمان ديمبيلي المصاب منذ بداية الموسم.

ويحتل برشلونة صدارة الدوري الإسباني برصيد 36 نقطة متفوقًا على فالنسيا وريال مدريد وأتلتيكو مدريد.

ولعب أومتيتي 18 مباراة هذا الموسم بقميص برشلونة بعدما انضم للفريق الكتالوني قادمًا من ليون.

ووفقًا للتقارير فإن برشلونة سيفتقد لأومتيتي في 14 مباراة من بينها 8 بالليغا و5 بالكأس بحال وصول برشلونة لنصف النهائي، إضافة لمباراة واحدة بدوري الأبطال حيث من الممكن أن يعود قبل مباريات دور الـ16 من البطولة.

وتأتي مباراة الكلاسيكو كأهم المباريات التي سيغيب عنها اللاعب إضافة لمواجهة الديربي أمام إسبانيول ومواجهة فياريال خارج الميدان.

المباريات التي سيغيب عنها أومتيتي:

5 ديسمبر- دوري الأبطال- برشلونة × سبورتينغ

10 ديسمبر- الدوري الإسباني- فياريال × برشلونة

17 ديسمبر- الدوري الإسباني- برشلونة × ديبورتيفو

23 ديسمبر- الدوري الإسباني- ريال مدريد × برشلونة

3 يناير- كأس- دور الـ16

7 يناير- الدوري الإسباني- برشلونة × ليفانتي

10 يناير- كأس- إياب دور الـ16

14 يناير- الدوري الإسباني- ريال سوسيداد × برشلونة

17 يناير- كأس- ذهاب ربع النهائي (بحال تأهل برشلونة)

21 يناير- ليغا- ريال بيتيس × برشلونة

24 يناير- كأس- إياب ربع النهائي (بحال تأهل برشلونة)

28 يناير- الدوري الإسباني- برشلونة × آلافيش

31 يناير- كأس- ذهاب نصف النهائي (بحال تأهل برشلونة)

4 فبراير- الدوري الإسباني- إسبانيول × برشلونة