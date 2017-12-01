قرعة دور الـ 16 من كأس ملك إسبانيا لن تكون موجهة

انتهى دور الـ 32 من كأس ملك إسبانيا بسقوط 4 من الكبار على يد الصغار، وأُقصيت فرق أتلتيك بلباو وريال سوسيداد ومالاغا وريال بيتيس، لكن في المقابل تأهل 12 فريقًا من الدرجة الأولى وفريقان من الدرجة الثانية وفريقان من الدرجة الثاني “ب”.

وستجرى مراسم قرعة دور الـ 16 يوم الثلاثاء المقبل دون شروط مسبقة، ولن تكون موجهة حيث ستوضع الفرق كلها في نفس المستوى، باستثناء أن فرق الدرجة الثانية والثانية “ب” ستعلب لقاءات الذهاب على أرضها في حال مواجهتها لفرق الدرجة الأولى.

وقد يشهد الدور المقبل مواجهات قوية من بينها كلاسيكو برشلونة وريال مدريد أو ديربي مدريد أو ديربي كاتالونيا أو مواجهة برشلونة وأتلتيكو مدريد، كما أن لقاءات الفرق الثلاثة الكبرى مع فرق كإشبيلية وفالنسيا وفياريال ستكون بمثابة قمة.

وفيما يلي الفرق المتأهلة إلى دور الـ 16:

1. فرق الدرجة الأولى:

برشلونة وريال مدريد وأتلتيكو مدريد وإشبيلية وفالنسيا وإسبانيول وديبورتيفو ألافيس وسيلتا فيغو ولاس بالماس وفياريال وليغانيس وليفانتي.

فرق الدرجة الثانية:

قادش ونومانسيا.

فرق الدرجة الثانية “ب”

فورمنتيرا ولييدا إسبورتيو.