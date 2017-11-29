كيف تجنب ريال مدريد الإقصاء من كأس ملك إسبانيا بقرار إداري؟

تجنب الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، مشكلة شبيهة بالتي حدثت لسلفه الإسباني رافائيل بينيتيز، بعد إقصاء الفريق من كأس الملك أمام فريق قادش، بسبب إشراك الروسي دينيس تشيريشيف الموقوف آنذاك.

وتختلف مشكلة لقاء فوينلابرادا عن لقاء قادش لكونها تخص لائحة الفريق، التي يحق لها المشاركة في اللقاء حسب قوانين المسابقة الموضوعة من قبل الاتحاد الإسباني لكرة القدم.

وتنص القوانين على ضرورة تواجد 7 لاعبين على أرضية الملعب من لائحة الفريق الرسمية الموضوعة لدى الاتحاد الإسباني للمشاركة في الليغا وكأس الملك، ولا يحق لكل فريق سوى إضافة 3 لاعبين من فريق الشباب بدلًا من 5 كما هو معمول به في دوري أبطال أوروبا.

وأراح زيدان عددًا من لاعبيه الرسميين خلال اللقاء، لكنه استفاد من عودة الثلاثي الحارس كيلور نافاس والكرواتي ماتيو كوفاسيتش والويلزي غاريث بيل ليوجه الدعوة لـ10 لاعبين من الفريق الأول من بينهم حارسان و7 من الفريق الثاني.

ولم يشرك زيدان الحارس كاسيا والويلزي غاريث بيل وتركهما على دكة البدلاء ليلعب الفريق بـ8 لاعبين من الفريق الأول وتعامل مع التغييرات بذكاء، بحيث لم يقل عدد لاعبي الفريق الأول عن 7 لاعبين في الملعب طيلة اللقاء.

وعاد بيل إلى تشكيلة ريال مدريد بعد غياب بسبب الإصابة، وساهم في تسجيل هدفين ليتأهل فريقه إلى دور الستة عشر في كأس ملك إسبانيا، رغم التعادل 2-2 مع فوينلابرادا، المنتمي لدوري الدرجة الثالثة، أمس الثلاثاء.

وتفوق ريال 4-2 في مجموع مباراتي دور الـ32 لكن عودة بيل كانت من الأمور الإيجابية القليلة لريال صاحب الأرض في استاد سانتياغو برنابيو بعدما كان حامل لقب الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا في خطر الوصول إلى الوقت الإضافي.