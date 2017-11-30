تعرف على قائمة ريال مدريد المشاركة في كأس العالم للأندية بالإمارات

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم، عن لائحة فريق ريال مدريد، المشاركة في كأس العالم للأندية، والتي تقام في الإمارات، بين 6 و16 كانون الأول / ديسمبر القادم.

وغاب عن لائحة 23 لاعبًا -التي اختارها المدرب الفرنسي زين الدين زيدان؛ للمشاركة في كأس العالم للأندية- المدافع الشاب خيسوس فابيخو، في مقابل حضور الحارس الثالث، موخا راموس.

وتضم اللائحة، كل لاعبي الفريق الملكي، حتى العائدين من الإصابة، كالويلزي غاريث بيل، والكرواتي ماتيو كوفاسيتش، كما ضمت المغربي أشرف حاكيمي.

ويلعب ريال مدريد، لقاءه الأول، يوم 13 كانون الأول / ديسمبر القادم، أمام الفائز من لقاء أوراوا الياباني، والذي ينتظر منافسه من لقاء، الجزيرة الإماراتي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي.