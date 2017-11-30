سامباولي يوضح حقيقة انتقاده للمنتخب الألماني

أكد خورخي سامباولي، المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني الأول لكرة القدم اليوم الخميس في العاصمة الروسية موسكو أن تصريحاته عن المنتخب الألماني تم تأويلها بشكل خاطئ.

وكان سامباولي قد أكد مؤخرًا أنه لا يروق له أسلوب لعب المنتخب الألماني، ليثير عاصفة قوية من الجدل.

وقال “سامباولي” خلال تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية من موسكو، حيث يستعد لحضور قرعة مونديال روسيا 2018 غدًا الجمعة: “لقد تم تفسيرها بسوء نية”.

وأشار مدرب الأرجنتين إلى أن الأمر يتعلق بـ “ذوق شخصي”، وأن هذا لا يمنع من الاعتراف بأهمية السمات التي يتمتع بها المنتخب الألماني بطل العالم وأحد أبرز المرشحين لحصد اللقب في مونديال روسيا.

وأضاف سامباولي قائلًا: “بكل بساطة لقد قلت إن ألمانيا تتبع نظامًا هيكليًا صارمًا، وتحافظ عليه كثيرًا بدءًا من الاتحاد وحتى الجهاز الفني”.

وتابع: “أقول دائمًا إن كل شخص لديه ذوقه الكروي وهو يتعلق بالشكل، ولكن هذا الذوق الشخصي لا يبعد ألمانيا، كما هو الحال دائمًا، عن أن تكون أحد المرشحين، ولكن ذلك يكون بموجب طريقتها الخاصة”.

وكان “سامباولي” قد أكد مؤخرًا أن أسلوب لعب ألمانيا لا يروق له، حيث أشار قائلًا: “بالنسبة لي فِرق البرازيل، وفرنس، وإسبانيا، تتفوق بخطوة على الأرجنتين بفضل الاستقرار في الأجهزة الفنية، ولم أذكر ألمانيا ليس لأنني نسيتها، ولكن لأنه لا يروق لي أسلوبها في اللعب”.

واستطرد قائلًا: “الألمان لديهم نظام هيكلي وقاعدة ومشروع يتسم بالتنظيم العالي، ولكنهم لا يملكون نجومًا”.

وأثارت كلمات سامباولي جدلًا كبيرًا سواء في الأرجنتين، أو ألمانيا، فقد قالت صحيفة “دي فيلت” الألمانية على موقعها على الإنترنت: “مدرب الأرجنتين يشن هجومًا قويا ضد المنتخب الألماني”.

وحاول المدرب الأرجنتيني من روسيا توضيح موقفه، ولكنه لم يتخل في الوقت نفسه عن التأكيد على وجهة نظره.

واختتم سامباولي قائلًا: “أقول هذا لأنهم لا يملكون اليوم رموزًا كما كان الحال في بطولات كأس العالم السابقة، كما أنهم يقدمون أداءً فنيًا واقعيًا للغاية (يفتقد للمتعة)، وتروق لي أساليب لعب أخرى”.