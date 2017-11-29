هل ينتقل نيمار إلى ريال مدريد قريبًا؟.. والده يفتح باب التفاوض

تحدثت العديد من التقارير الفترة الماضية عن إمكانية رحيل النجم البرازيلي نيمار داسيفا عن باريس سان جيرمان الفرنسي، والعودة مجددًا إلى الدوري الإسباني، ولكن هذه المرة إلى الغريم التقليدي لفريق السابق برشلونة، أي ريال مدريد.

ومع تزايد هذه التكنهات خرج والد نيمار بتصريحات مثيرة تزيد من الشائعات، مشيرًا إلى استحالة حدوث ذلك الأمر في الوقت الحالي، لكن من الممكن أن يتم بعد 5 أو 6 أعوام.

كان نيمار، صاحب الـ25 عامًا، انضم إلى باريس في أغسطس الماضي مقابل 222 مليون يورو، قيمة كسر عقده مع برشلونة في صفقة أثارت الكثير من الجدل.

وفي تصريحات لمحطة “فوكس نيوز” التلفزيونية أشار والد نيمار: “لا يمكنني الحديث عن مفاوضات من الآن حتى 5 أو 6 أعوام، نيمار مرتبط بعقد طويل مع باريس سان جيرمان، الذي انضم له حديثًا، مضت 3 أشهر على انتقاله للنادي، وهناك حديث عن رحيله، من الصعب الرد على مثل هذه الأمور”.

وحول إمكانية عودة نجله للعب في البرازيل، أجاب: “لا أعتقد أن نيمار سيرحل عن أوروبا في غضون 8 أعوام، عملنا هو أن نبقي نيمار في المكان الذي حلمنا به، وأوروبا هي حلمه، لذا فإن نيمار لن يعود، ربما يعود بعد عدة أعوام إلى بالميراس وفلامنجو أو سانتوس، ما يدور الآن عبارة عن تكهنات”.

وكان نيمار رد مؤخرًا على الصحافيين الذين سألوه عن إمكانية الانتقال للنادي الملكي، قائلًا: “هذا مزعج للغاية من جانبكم”.