في سيرته الذاتية.. غريزمان يتحدث عن قرب انتقاله لمانشستر يونايتد.. ورفضه عرض برشلونة

يستعد الدولي الفرنسي أنطوان غريزمان، جناح أتلتيكو مدريد، لإصدار سيرته الذاتية، التي ستخرج للعلن قريبًا، ونشرت بعض مقاطع منها، تحدثت عن إمكانية رحيله عن فريقه الحالي، والفرق التي رفضها، والفريق الذي سينهي فيه مشواره.

وعن مانشستر يونايتد الإنجليزي، كتب غريزمان: “لا أعرف إن كنت سأحمل يومًا قميص مانشستر يونايتد أم لا، ليس لدي شيء ضد إنجلترا سوى الطقس، مانشستر يونايتد تبقى إمكانية رغم كوني أحب بول بوغبا؛ لكنه لن يؤثر على قراري”.

وتحدث النجم الفرنسي عن الفرق، التي رفض اللعب لها، وكتب أنه رفض عرضًا من برشلونة في صيف 2011، حين كان يدربه بيب غوارديولا، وفضل أتلتيكو مدريد على توتنهام صيف 2014، ورفض عرضًا من باريس سان جيرمان صيف 2015″.

كما لم يتحرك فريق آرسنال لضمه صيف 2013؛ رغم تقرير من أحد كشافيه، والذي أكد أن آرسين فينغر كان مهتمًا بالتعاقد مع اللاعب؛ لكنه لم يتقدم بعرض رسمي لريال سوسيداد، وانتظر اللاعب كثيرًا قرارًا من مواطنه.

وأكد الدولي الفرنسي، أنه يأمل في إنهاء مسيرته في فريق الدولي الإنجليزي السابق ديفيد بيكهام، والذي سيحدثه في دوري كرة القدم الأمريكية للمحترفين.