لماذا ينسحب أنطوان غريزمان من التقاط الصور مع لاعبي أتلتيكو مدريد؟ (شاهد)

واصل الفرنسي أنطوان غريزمان مهاجم أتلتيكو مدريد انسحابه من الصورة التقليدية لفريقه قبل انطلاق المباريات، في عادة دأب عليها مؤخرًا.

وخلال فوز أتلتيكو مدريد الصعب 1/0 على أرض ديبورتيفو لاكورونا في الجولة قبل الماضية، غادر غريزمان الصورة قبل اكتمال المصورين من التقاطها.

وتساءل المشجعون عمّا إذا كان هناك معنى رمزي لهذا التصرف الغريب من الدولي الفرنسي الذي لم يتألق خلال هذه المباراة، واستبدل بزميله خوسيه ماريا خيمينيز.

لكنه غريزمان فعل الشيء ذاته في المباريات اللاحقة، وهرب من الصورة الجماعية قبل انطلاق المباريات، ما يثبت أن ذلك ليس له أي علاقة بأدائه في المباريات.

وانسحب اللاعب البالغ عمره 26 عامًا قبل مواجهة ليفانتي على ملعبه يوم السبت في الليغا، رغم أنه سجل هدفين في الخماسية التي اكتسح بها أتلتيكو أصحاب الأرض.

وبات من العرف حاليًا بالنسبة للاعب صاحب القميص رقم 7 أن يخرج سريعًا من إطار الصورة الجماعية منذ أن فعل ذلك في 22 أكتوبر الماضي على ملعب سيلتا فيغو.