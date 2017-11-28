إشبيلية يستعين بالمدرب المساعد في كأس الملك بسبب مرض مديره الفني

يخضع الأرجنتيني إدواردو بيريزو، المدير الفني لنادي إشبيلية الإسباني لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، لجراحة لإزالة ورم سرطاني في غدة البروستاتا، حيث من المقرر أن يحل مساعده في الجهاز الفني، ارنستو ماركوتشي، بديلًا له ليقود الفريق في مباراته غدًا في بطولة كأس ملك إسبانيا.

ويخوض إشبيلية غدًا إياب دور الـ 32 لكأس الملك أمام غرناطة، بعد أن فاز في مباراة الذهاب بثلاثية نظيفة على ملعب منافسه، ليكون هذا اللقاء هو الأول الذي يخوضه الفريق هذا الموسم بدون بيريزو على مقعد المدير الفني.

وقال ماركوتشي في مؤتمر صحفي عقده اليوم: “إدواردو رجل مجتهد سيمنح أولوية للعمل على حساب صحته، ولقد دلل على هذا وسيستمر في التدليل عليه، سنحاول أن نحافظ على إيقاعه، نحن تحت إمرته ونأمل في أن يمر هذا الأمر في أقرب وقت، ونتطلع إلى تحقيق الهدف وهو الاستمرار في الفوز”.

وتحدث ماركوتشي عن الوضع الحالي لبيريزو، حيث قال: “إنه حاضر، لقد تحدثنا قبل المران، التواصل بيننا دائم”.

ويرى ماركوتشي أن مهمته الجديدة بمثابة “تحدٍ غير متوقع بسبب الظروف الراهنة”.

وأضاف: “إنه لفخر لي أن أكون على مقعد المدير الفني لإشبيلية، ولكن ليس الأمر هكذا في مثل هذه الظروف، أقف بجانب صديق يسعى إلى التعافي ليستعيد مكانه في أقرب وقت”.

وأكد ماركوتشي أنه مصاب بـ “هوس كرة القدم”، واستطرد قائلًا: “هذا أمر رسخه إدواردو في، أنا أقل ذكاءً وقدرةً منه، ولكنني مصاب بهوس كرة القدم، نفكر بطريقة مماثلة، ولكنني أتبع ما يمليه علي حتى الموت”.

وردًا على سؤال أحد الصحفيين عن كيفية تعامل لاعبي إشبيلية مع غياب بيريزو، أجاب ماركوتشي قائلًا: “هؤلاء اللاعبون يُبرزون قدراتهم واحترافيتهم في كل يوم، وسيبرزون هذا أيضًا خلال الأيام التي سيغيب فيها بيريزو عن الفريق”.

واختتم ماركوتشي قائلًا: “على كل لاعب أن يستغل الدقائق التي سيلعب خلالها، على الجميع أن يكون مستعدًا، وأن يقدم أفضل مباراة حتى يتفادى الفريق التعرض للمعاناة في هذا الدور، الواجبات تظل هي نفسها التي كانت مع إدواردو”.