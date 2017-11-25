بيريزو يحسم مصيره في قيادة إشبيلية بعد إصابته بالسرطان

أكد الأرجنتيني إدواردو بيريزو، المدير الفني لنادي إشبيلية، اليوم السبت، أنه سيحدد الأسبوع المقبل مصيره مع الفريق الإسباني بعد اكتشاف إصابته بسرطان البروستاتا.

وجرى الكشف عن مرض بيريزو عقب التعادل المثير لإشبيلية مع ليفربول 3 /3 يوم الثلاثاء الماضي في دوري أبطال أوروبا.

وسيتولى بيريزو “توتو” قيادة إشبيلية خلال المباراة أمام مضيفه فياريال، غدًا الأحد، قبل الإعلان عن قراره بشأن مستقبله في الملاعب.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن بيريزو أخبر لاعبيه بمرضه بين شوطي المباراة أمام ليفربول.

وكان إشبيلية متأخرًا صفر/ 3 أمام ليفربول لكنه حقق عودة مثيرة في الشوط الثاني وسجل هدفين ثم خطف التعادل القاتل في الوقت بدل الضائع ليركض اللاعبون باتجاه مدربهم للتعبير عن مساندتهم له.

وقال بيريزو: “لا أحب أن أكون تحت المجهر، في عملي اللاعبون هم أهم عنصر لكني أشكرهم على هذه المبادرة، وإظهار ثقتهم في مدربهم”.

وأشار: “سأتواجد في مباراة الغد، وفي الأسبوع المقبل سأحسم موقفي، لا أحب أن أعيش دور الضحية”.