ليفربول يحقق في مزاعم إساءة معاملة جماهيره في إشبيلية

يحقق نادي ليفربول الإنجليزي في مزاعم حول إساءة الشرطة الإسبانية ومنظمين، معاملة بعض مشجعيه قبل وأثناء مباراته ضد إشبيلية في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمس الثلاثاء.

وأصدرت إحدى روابط مشجعي ليفربول بيانًا بشأن منع بعض الأعضاء من دخول الإستاد، مضيفة أن مشجعين آخرين تعرضوا لمعاملة “خشنة”.

وقال النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز في بيان اليوم الأربعاء إنه يحقق في هذه المزاعم.

وأضاف “بعد روايات مفصلة تدعو للقلق، كشف عنها مشجعون لليفربول، حضروا المباراة ضد اشبيلية الليلة الماضية، فإن النادي يتطلع لتقصي الحقائق بشأن معاملتهم من قبل المشرفين وقوات الأمن المحلية”. وتابع “سلامة وأمن مشجعينا على رأس أولوياتنا ونسعى لجمع كل المعلومات قبل الرد في وقت لاحق”.

وقال متحدث باسم إشبيلية لرويترز: “المشرفون ليسوا من موظفي إشبيلية، ولكن على أي حال أبلغنا الأمن بوجود ثلاثة من عناصر الشرطة الإنجليزية، من بينهم منسق أمني، ومدير الأمن في ليفربول، بجانب سبعة مساعدين للأمن في مدخل الإستاد، ولم تصدر أي شكوى بشأن دخول الإستاد”.

وارتقى إشبيلية من تأخره 3-صفر إلى التعادل 3-3 مع ضيفه ليفربول، وجاء الهدف الثالث في الوقت المحتسب بدل الضائع، ليحتفظ الفريقان بفرصهما في التأهل لدور 16.