تحديد موعد عودة غاريث بيل إلى ريال مدريد

أكد زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد أن لاعبه غاريث بيل سيعود من الإصابة، عندما يستضيف ريال مدريد منافسه فوينلابرادا، غدًا الثلاثاء، في كأس ملك إسبانيا لكرة القدم.

ولم يشارك الجناح الويلزي في المباريات منذ أن سجل في الانتصار 3/1 على بروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا في 26 سبتمبر الماضي.

وعانى بيل (28 عامًا) من إصابة في ربلة الساق خلال المباراة، قبل أن يصاب في عضلات الفخذ الخلفية خلال التدريبات، وذلك قبل وقت قصير من عودته المقررة للملاعب.

وقال زيدان في مؤتمر صحفي اليوم الإثنين: “الفكرة أن يلعب بيل. سنرى ما هي المدة التي يمكن أن يشارك فيها”.

وأضاف “سيكون معنا غدًا. أريد رؤية بيل وهو جاهز بنسبة 100% في أقرب وقت لكنني لا أعرف متى سيحدث ذلك. يؤدي بشكل جيد ويجب أن يلعب”.