مانشستر يونايتد يرفع عرضه لتحقيق رغبة مورينيو في ضم غاريث بيل

ذكرت تقارير إعلامية إنجليزية، أن إدارة مانشستر يونايتد مستعدة لتحقيق رغبة المدرب البرتغالي، جوزيه مورينيو، والتعاقد مع الويلزي غاريث بيل من ريال مدريد صيف 2018.

وحسب صحيفة “دايلي ميل”، فالفريق الإنجليزي مستعد لرفع عرضه المالي إلى 100 مليون جنيه إسترليني، حوالي 112 مليون يورو، مقابل عرضه السابق الذي لم يتجاوز 105 ملايين يورو؛ لإقناع إدارة ريال مدريد بالتخلي عن النجم الويلزي.

وكان مورينيو قد عبّر سابقًا عن رغبته في ضم الجناح الويلزي، وأكد أن اللاعب لو كان للبيع لتقدم بعرض لضمه. وتؤكد التطورات الأخيرة في ريال مدريد أنه في طريقه للرحيل رغم نفي المدرب زين الدين زيدان كل الشائعات.

وحسب الصحيفة الإنجليزية، فاللاعب الويلزي سيتقاضى راتبًا سنويًا في مانشستر يونايتد يصل 17،5 مليون يورو خالية من الضرائب.

وتعرض بيل لعدة إصابات جعلته يغيب عن حوالي 40% من لقاءات ريال مدريد، منذ انضمامه للفريق صيف 2013 في صفقة بلغت 100 مليون يورو.