تعرّف على الأخطاء التحكيمية في مباراة برشلونة وفالنسيا‎ (فيديو)

قال الخبير التحكيمي جمال الشريف إن إيغليسياس فيلانويفا إيغناسيو حكم مباراة فالنسيا وبرشلونة، لم يحتسب هدفًا صحيحًا للفريق الكتالوني خلال قمة مباريات المرحلة الثالثة عشرة للدوري الإسباني.

وسدد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي كرة في الدقيقة 29 على مرمى الحارس نوربيرتو نيتو، لكنه لم ينجح في التمكن منها لتفلت من يديه وتتجاوز خط المرمى ليتجه لاعبو برشلونة للاحتفال بالهدف.

الحكم رأى أن الكرة لم تتجاوز خط المرمى ليتجه لاعبو فالنسيا لهجمة مرتدة كانت تتسبب بهدف في مرمى برشلونة.

وأكد الشريف أن الكرة تجاوزت خط المرمى بالكامل، في مشهد لا يختلف عليه اثنان، مشيرًا إلى أن العذر المقبول الوحيد للحكم هو أن زاوية الرؤية غير واضحة للحكم.

ورأى مشجعو النادي الكتالوني أن الحكم أخطأ بشكل واضح في عدم احتساب الهدف خاصة وأن الإعادة التلفزيونية أثبتت بوضوح أن الكرة تجاوزت خط المرمى.

وسقط لويس سواريز مهاجم برشلونة في مصيدة التسلل أكثر من مرة، وكانت معظمها حالات صحيحة.