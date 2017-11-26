جوردي ألبا ينقذ برشلونة من كمين فالنسيا.. وهكذا أصبح ترتيب الدوري الإسباني (فيديو)

أحرز “جوردي ألبا” هدفًا في الوقت القاتل، لينقذ فريقه برشلونة من تلقي خسارته الأولى في بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم هذا الموسم، ويقود الفريق الكتالوني إلى التعادل 1 / 1 مع مضيفه فالنسيا في قمة مباريات المرحلة الثالثة عشرة للمسابقة اليوم الأحد.

وكان برشلونة الطرف الأفضل خلال الشوط الأول، الذي أهدر خلاله أكثر من فرصة كانت كفيلة بخروجه فائزًا بعدد وافر من الأهداف، كما حرمه حكم المباراة من هدف صحيح بنسبة 100% لنجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وانقلبت الأمور رأسًا على عقب خلال الشوط الثاني، الذي شهد سيطرة مطلقة من جانب فالنسيا في بدايته، ليبادر نجمه رودريجو مورينو بالتسجيل في الدقيقة الـ 60، غير أن خبرة الفريق الكتالوني أنقذته من تلقي خسارته الأولى على ملعب (ميستايا)، معقل الفريق الأندلسي، منذ أكثر من عشرة أعوام، بعدما أحرز “خوردي ألبا” هدف التعادل في الدقيقة الـ 82، من متابعة لتمريرة ساحرة من ميسي.

وواصل برشلونة، الساعي إلى استعادة اللقب الذي غاب عن خزائنه خلال الموسم الماضي، صدارته للبطولة، بعدما رفع رصيده إلى 35 نقطة، بفارق أربع نقاط أمام أقرب ملاحقيه فالنسيا، الذي قدّم موسمًا استثنائيًا في البطولة حتى الآن.