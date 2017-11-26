مباراة فالنسيا وبرشلونة.. هل حرم الحكم الفريق الكتالوني من هدف صحيح؟ (فيديو)

اشتعلت وسائل التواصل الاجتماعي بعد لقطة مثيرة في مباراة فالنسيا وضيفه برشلونة لحساب الجولة الثالثة عشرة من الدوري الإسباني.

وسدد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي كرة في الدقيقة 29 على مرمى الحارس نوربيرتو نيتو، لكنه لم ينجح في التمكن منها لتفلت من يديه وتتجاوز خط المرمى ليتجه لاعبو برشلونة للاحتفال بالهدف، لكن الحكم إيغليسياس فيلانويفا إيغناسيو رأى أن الكرة لم تتجاوز خط المرمى ليتجه لاعبو فالنسيا لهجمة مرتدة كانت تتسبب بهدف في مرمى برشلونة.

ورأى مشجعو النادي الكتالوني أن الحكم أخطأ بشكل واضح في عدم احتساب الهدف خاصة وأن الإعادة التلفزيونية أثبتت بوضوح أن الكرة تجاوزت خط المرمى.

ويحتل برشلونة المركز الأول على لائحة الترتيب برصيد 34 نقطة، مقابل 30 نقطة لفالنسيا الثاني.

فضيحة بيتيس التي افقدت برشلونة اللقب تتكرر

‘#برشلونه_فالنسيا

pic.twitter.com/A4iIGmO91u — ツ3FLnQe – ???????? (@3FInQe) ٢٦ نوفمبر، ٢٠١٧