مباراة فالنسيا وبرشلونة.. الخفافيش يحلمون بفك النحس على ملعب ميستايا

يسعى نادي فالنسيا إلى فكّ النحس الذي يلازمه على ملعب ميستايا منذ 10 سنوات، عندما يستضيف برشلونة في قمة مباريات الجولة الثالثة عشرة من الدوري الإسباني.

ويستضيف “فالنسيا” برشلونة، ويأمل بتحقيق الفوز، وتقليص الفارق مع الفريق الكتالوني إلى نقطة واحدة.

لكن لاعبي “فالنسيا” لن يكونوا أمام مهمة سهلة أمام برشلونة، خاصة أن آخر فوز لهم على برشلونة في بطولة الدوري الإسباني على ملعب ميستايا يعود إلى فبراير من العام 2007.

وتغلَّب “فالنسيا” على برشلونة حينها بنتيجة 2/1 في الجولة الثالثة والعشرين من الليغا بتوقيع ميغيل أنخيل أنغولو ودافيد سيلفا، في حين سجل البرازيلي “رونالدينيو” الهدف الوحيدة لبرشلونة قبل دقيقتين على النهاية، وذهب اللقب حينها إلى ريال مدريد.

وخلال هذه المباريات فاز برشلونة في 4 مباريات مقابل 6 مباريات انتهت بالتعادل، وسجل خلالها برشلونة 17 هدفًا، في حين استقبلت شباكه 13.

لكن “فالنسيا” نجح بتوقيع فوز وحيد في فبراير 2007 على ملعبه أمام برشلونة، وكان ذلك في بطولة كأس الملك، في حين أنه فاز على برشلونة على ملعب كامب نو مرتين، وكانتا في بطولة الدوري الإسباني.