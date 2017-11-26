إشبيلية ينتفض ويحوّل تأخره أمام فياريال للفوز بثلاثية.. وهذا ترتيب الدوري الإسباني

قلب إشبيلية تأخره صفر / 2 أمام مضيفه فياريال إلى فوز ثمين ومستحق 3 / 2، اليوم الأحد ضمن المرحلة الثالثة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وأسفرت باقي مباريات المرحلة التي أُقيمت اليوم عن تعادل “ديبورتيفو لاكورونا” مع ضيفه أتلتيك بيلباو 2 / 2، وريال سوسييداد مع ضيفه لاس بالماس بالنتيجة ذاتها.

وارتفع رصيد إشبيلية، الذي حقق انتصاره الثالث خلال مبارياته الأربع الأخيرة في البطولة، إلى 25 نقطة في المركز الخامس، بفارق أربع نقاط أمام فياريال، الذي بقي في المركز السادس.

وتقدّم “فياريال” بهدفين عبر سيدريك باكامبو، وكارلوس باكا في الدقيقتين 19 و53، قبل أن ينتفض الفريق الأندلسي سريعًا ويدرك التعادل، بعدما أحرز لينغليت كليمونت، و فرانكو فازكويز هدفين للضيوف في الدقيقتين 56 و57.

وواصل إشبيلية انتفاضته بعدما أحرز “إيفير بانيغا” الهدف الثالث في الدقيقة 78 من ركلة جزاء، حصل على إثرها “فيكتور رويز” لاعب فياريال على البطاقة الحمراء لحصوله على الإنذار الثاني.

وتعد هذه المباراة الثانية على التوالي، التي يفلت فيها إشبيلية من فخ الخسارة، بعدما سبق أن قلب تأخره صفر / 3 أمام ضيفه ليفربول الإنجليزي، إلى تعادل ثمين بطعم الفوز 3 / 3 في بطولة دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء الماضي.

وخيّم التعادل الإيجابي 2 /2 على مباراة ديبورتيفو لاكورونا مع ضيفه أتلتيك بيلباو في وقت سابق اليوم.

وتقدّم ماركيل سوسايتا بهدف لبيلباو في الدقيقة 16، ثم تعادل “أدريان لوبيز الفاريز” لأصحاب الأرض في الدقيقة 35.

وفي الشوط الثاني أضاف “اينياكي ويليامس” الهدف الثاني لبيلباو في الدقيقة 60، لكن “فابيان شار” أدرك التعادل لديبورتيفو في الدقيقة 76.

وحصد كل فريق نقطة واحدة، ليرفع بيلباو رصيده إلى 13 نقطة في المركز الخامس عشر، مقابل 12 نقطة لديبورتيفو في المركز السابع عشر.

وفرض التعادل الإيجابي 2 / 2 نفسه أيضًا على لقاء ريال سوسييداد مع ضيفه لاس بالماس.

وبادر “تانا” بالتسجيل لمصلحة “لاس بالماس” في الدقيقة 21، وتعادل ويليان خوسيه لسوسييداد في الدقيقة 31.

وأضاف عدنان يانوزاي الهدف الثاني لسوسييداد في الدقيقة 62، لكن الفريق الباسكي لم يهنأ بتقدمه طويلًا، بعدما أحرز جونثان فييرا هدف التعادل للضيوف في الدقيقة 67.

واضطُر سوسييداد للعب بعشرة لاعبين في الثواني الأخيرة للمباراة، عقب طرد لاعبه ألفارو اودريوزولا في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الثاني لحصوله على الإنذار الثاني.

وارتفع رصيد سوسييداد إلى 19 نقطة في المركز السابع، في حين رفع لاس بالماس رصيده إلى سبع نقاط في المركز التاسع عشر (قبل الأخير).