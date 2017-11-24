ميسي يعادل رقم رونالدو ويتسلم جائزة الحذاء الذهبي

تسلم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم كرة القدم الأرجنتينية مهاجم برشلونة الإسباني، اليوم الجمعة، جائزة الحذاء الذهبي لأفضل هداف في الدوريات الأوروبية عن موسم 2016-2017، وذلك للمرة الرابعة في مشواره الكروي.

وقام الأوروغوياني لويس سواريز، زميل ميسي الحائز على الحذاء الذهبي الموسم الماضي، بتسليمه الجائزة بنفسه، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الإسبانية.

وتصدر “البرغوث” قائمة هدافي دوريات “القارة العجوز”، بتسجيله 37 هدفًا منحته 74 نقطة، ليتخطى مهاجم سبورتنغ لشبونة، الهولندي باس دوست صاحب الـ34 هدفًا، وكذلك مهاجم بروسيا دورتموند، الغابوني بيير إيمريك أوباميانغ (31 هدفًا).

وسبق لميسي الفوز بالجائزة في مواسم 2009-10 (34 هدفًا) و2011-12 (46 هدفًا) و2012-13 (50 هدفًا).

وبهذا الشكل ونجح ميسي في معادلة رقم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي سبق وحصل على الحذاء الذهبي 4 مرات من قبل مع مانشستر يونايتد في موسم 2007-08 وريال مدريد في (2010-11 و2013-14 و2014-15).

أما هذا الموسم فيتصدر ميسي سباق هداف الليغا (بيتشيتشي) برصيد 12 هدفًا في 12 مباراة، لكنه يبتعد في سباق الحذاء الذهبي بثلاثة أهداف عن كل من الإيطالي تشيرو إيموبيلي (لاتسيو) والأوروغوياني إدينسون كافاني (باريس سان جيرمان).