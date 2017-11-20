ميسي يعادل رقم رونالدو في جائزة “الحذاء الذهبي”

سيكون مركز “أنتيغوا فابريكا إستريلا”، وسط برشلونة، مسرحًا لتسلم ليونيل ميسي، هداف النادي الكتالوني، رابع حذاء ذهبي في مسيرته، يوم الجمعة المقبل، بعدما بات هداف أوروبا، برصيد 37 هدفًا بالدوري، الموسم الماضي.

وتفوق ميسي البالغ عمره 30 عامًا، على باس دوست مهاجم سبورتنغ لشبونة البرتغالي؛ ليتوج بالحذاء الذهبي لأفضل هداف في دوريات أوروبا، بعد مواسم 2009/10 و 2011/12 و 2012/13.

وسيعادل قائد الأرجنتين، نظيره كريستيانو رونالدو هداف ريال مدريد وقائد البرتغال، الفائز بالحذاء أربع مرات، بعدما هيمن على اللقب، مع لويس سواريز مهاجم برشلونة.

وشهد هذا المكان أيضًا، تسلم سواريز جائزتي الحذاء الذهبي مرتين، وسيرسل برشلونة وفدًا لحضور الاحتفال، يضم عددًا من لاعبيه وأعضاء مجلس الإدارة؛ لحضور الحفل، بما في ذلك رئيس النادي جوسيب ماريا بارتوميو.

وستشرف صحيفة ماركا على إجراءات الحفل، بصفتها الممثل الإسباني للإعلام الرياضي الأوروبي، وهي المنظمة المسؤولة عن الجائزة.

ويتصدر برشلونة الليغا، بفارق عشر نقاط كاملة عن ريال مدريد حامل اللقب، وسيلعب على أرض فالنسيا صاحب المركز الثاني، الأسبوع المقبل، في مباراة مهمة.

ويتصدر ميسي هدافي الليغا حتى الآن، برصيد 12 هدفًا، في نفس عدد المباريات، بينما سجل رونالدو هدفًا واحدًا حتى الآن.