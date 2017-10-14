رونالدو غاضب من تألق ميسي

أشارت تقارير صحفية إلى أن كريستيانو رونالدو هداف ريال مدريد وقائد البرتغال غاضب من تألق منافسه الأساسي ليونيل ميسي قائد الأرجنتين مؤخرًا مع منتخب بلاده وبرشلونة.

وقاد هداف برشلونة منتخب بلاده إلى نهائيات كأس العالم في روسيا العام المقبل بفضل 3 أهداف “هاتريك” في الفوز على أرض الإكوادور، لتضمن الأرجنتين احتلال أحد المراكز الأربعة الأولى المؤهلة لمونديال روسيا.

،ولم يسجل رونالدو في المباراة الحاسمة والأخيرة للبرتغال أمام سويسرا في لشبونة الأسبوع الماضي حيث احتاجت البرتغال لهدفين لا يحملان توقيع “الدون” لبلوغ المونديال مباشرة دون الحاجة لخوض الملحق.

وعانت الأرجنتين المتوَّجة بكأس العالم مرتين من قبل عامي 1978 و1986 من أجل بلوغ المونديال، ولم تحسم بطاقتها إلى روسيا إلا في الجولة الأخيرة.

وانتشر تقرير صحفي مؤخرًا يشير إلى غضب رونالدو (32 عامًا) من التألق الأخير لميسي والتغطية الإعلامية لقيادته الأرجنتين إلى المونديال.

إذ أشادت وسائل إعلام أرجنتينية بميسي، ووصفته بالملهم وسط زملائه، وكذلك نال تشجيعًا كبيرًا من الجماهير الأوروبية على قيادته الأرجنتين للمونديال.

على الجانب الآخر سيحتاج رونالدو للقتال بقوة لقيادة البرتغال إلى اللقب العالمي الأول، بعدما فعل ذلك العام الماضي وساهم بفوز بلاده ببطولة أوروبا 2016 في فرنسا.

ولا شك أن غضب رونالدو ينبع من منافسته مع ميسي ونيمار على لقب الكرة الذهبية وجائزة الأفضل التي يمنحها الاتحاد الدولي (الفيفا) لأفضل لاعب في العالم.

والشيء المؤكد الأخير الذي يزيد الصراع بين ميسي، ورونالدو هو سعي اللاعبين إلى قيادة برشلونة وريال مدريد للقب الليغا ودوري أبطال أوروبا، وكذلك صراعهما الدائم على لقب هداف الدوري الإسباني.