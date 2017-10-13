تاريخ بداية الأرجنتيني ليونيل ميسي في أشهر ملاعب أوروبا

حين بدأ الأرجنتيني ليونيل ميسي مسيرته كلاعب في الفريق الأول برفقة برشلونة العام 2003، كان ملعب أتلتيكو مدريد الجديد واندا ميتروبوليتانو لازال يحمل اسم الملعب الأولمبي لمدريد وتمارس فيه ألعاب القوى.

ويستعد النجم الأرجنتيني لمواجهة ثاني ضحاياه المفضلين أتلتيكو مدريد والذي سجل في مرماه 27 هدفًا، لكن في ملعب جديد هو واندا ميتروبوليتانو ويسعى لتسجيل هدف جديد وقيادة فريقه لفوز جديد هذا الموسم.

وكشفت صحيفة “ماركا” عن أول لقاء لميسي في أشهر الملاعب الإسبانية والأوروبية نستعرضها:

ملعب الكامب نو: برشلونة VS أوساسونا: 3/0 (24/10/2004)

بدأ النجم الأول لبرشلونة مشواره في معقل فريقه في لقاء أوساسونا إذ كان يحمل رقم 30 ودخل بديلًا للنجم البرازيلي رونالدينيو الذي ورث منه الرقم 10 ونجومية الفريق.

ملعب سانتياغو بيرنابيو: ريال مدريد VS برشلونة: 0/3 (19/11/2005).

أشرك الهولندي فرانك ريكارد النجم الأرجنتيني كلاعب رسمي في الجهة اليمنى خلال الكلاسيكو ولعب برفقة رونالدينيو في ليلة كان النجم الصغير بمثابة كابوس للبرازيلي روبيرتو كارلوس وكانت ليلة المبدع البرازيلي رونالدينيو الذي صفقت له جماهير البرنابيو.

ملعب ستانفورد بريدج: تشيلسي VS برشلونة 1/2 (22/2/2006)

في طريقه نحو لقب دوري أبطال أوروبا العام 2006 واجه برشلونة فريق تشيلسي ومدربه مورينيو وكان متقدمًا 1/0، لكن ميسي الذي لعب رسميًا تسبب في طرد الإسباني ديل هورنو وكانت نقطة تحول في اللقاء ليسجل جون تيري هدفًا في مرماه وصامويل إيتو الهدف الثاني.

ملعب أنفيلد: ليفربول VS برشلونة: 0/1 (6/3/2007)

بعد هزيمة في ذهاب دور الـ 16 على ملعبه كامب نو رحل برشلونة لأنفيلد ليدافع عن لقبه، لكن رافائيل بنيتيز تمكن من إيقاف خطورة ميسي عبر الإسباني ألفارو أربيلوا وخسر بهدف لصفر لم يؤثر على تأهله لربع النهائي.

ملعب فيسنتي كالدرون: أتليتيكو مدريد VS برشلونة: 0/6 (20/5/2007)

في سعيه للقب الدوري الإسباني وصراعه مع ريال مدريد واجه برشلونة فريق أتلتيكو مدريد وكان أول لقاء يلعبه ميسي مع الفريق في فيسنتي كالديرون وجاء في موسمه الثالث برفقة برشلونة.

وكانت بداية ميسي جيدة على الملعب السابق للفريق الثاني للعاصمة مدريد حيث افتتح التسجيل لفريقه وأضاف الهدف الخامس في ليلة تعد كابوسًا لأتلتيكو مدريد حيث تلقوا هزيمة بلغت 6/0.

ملعب أولد ترافورد: مانشستر يونايتد VS برشلونة: 1/0 (29/4/2009)

في أولى المواجهات بين النجمين كريستيانو رونالدو الذي كان لاعبًا في مانشستر يونايتد وليونيل ميسي برفقة برشلونة كانت في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا سنة 2008.

وبعد تعادل سلبي في الذهاب تمكن بول سكولز من تسجيل هدف الفوز إيابًا ليقود فريقه للتأهل ويقصي ميسي ورفاقه، فيما واصل رونالدو طريقه نحو لقبه الأول أوروبيًا.

ملعب أليانز أرينا: بايرن ميونخ VS برشلونة 1/1 (14/4/2009)

في طريقه نحو لقب دوري أبطال أوروبا خلال عام السداسية 2009، واجه برشلونة بايرن ميونخ في ربع النهائي وفاز ذهابًا 4/0 بهدفين لميسي، لكنه اكتفى بالتعادل إيابًا 1/1 في ألمانيا ولم يسجل النجم الأرجنتيني أي هدف ليبقى من الملاعب المستعصية على ميسي رسميًا حيث لم يسجل على أرضية ملعب الفريق الألماني خلال مواجهاتهما الرسمية وكان الهدف الوحيد الذي سجله على أرضية الملعب في لقاء ودي.

ملعب سان سيرو: إنتر ميلان VS برشلونة: 0/0 (16/9/2009)

في دوري المجموعات لدوري أبطال أوروبا واجه برشلونة إنتر ميلان في سان سيرو وتعادلا سلبيًا قبل أن يفوز برشلونة في الإياب 2/0، لكنهما تواجها مجددًا في نصف النهائي وكانت الغلبة لفريق المدرب جوزيه مورينيو والذي تُّوِج بلقب دوري أبطال أوروبا العام 2010.

ملعب الإمارات: آرسنال VS برشلونة: 2/2 (31/3/2010)

التقى برشلونة وآرسنال في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا العام 2010 وتعادل الفريقان ذهابًا على ملعب الإمارات 2/2 وسجل الهدفين لبرشلونة السويدي زلاتان إبراهيموفيتش.

ولعب ميسي برفقة بيدرو وإبراهيموفيتش في هجوم الفريق الكاتالوني لكن النجم كان السويدي الذي كاد يقود الفريق للفوز بعد التقدم بهدفين وأدى طرد كارلوس بويول لعودة آرسنال في النتيجة.

ملعب ويمبلي: برشلونة VS مانشستر يونايتد :3/1 (28/5/2011)

أحد أبرز لقاءات ميسي في نهائي دوري أبطال أوروبا وفي قلب إنجلترا، حيث كان الفريقان متعادلين 1/1 حتى الدقيقة 55 حيث تمكن ليونيل ميسي من تسديد قذيفة في مرمى الهولندي فان دير سار فتحت أبواب اللقب لبرشلونة وتكفل دافيد فيا بقتل اللقاء بهدف ثالث.

وسجل ميسي في نهائي دوري أبطال أوروبا هدفين كانا في مرمى الفريق نفسه مانشستر يونايتد نسختي 2009 و2011 بينما لم يسجل في نهائي 2015 ولم يلعب نهائي 2006.