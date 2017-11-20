برشلونة سيطعن لإلغاء بطاقتي إنذار لسواريز وبيكيه

قال نادي برشلونة، متصدر دوري الدرجة الأولى الإسباني، إنه سيتقدم بطعن من أجل إلغاء بطاقتي إنذار حصل عليهما مدافعه جيرار بيكيه، ومهاجمه لويس سواريز، خلال المباراة التي انتهت بالفوز على ليغانس 3-صفر السبت الماضي.

وخرجت البطاقة الصفراء لبيكيه في الشوط الأول؛ لارتكابه مخالفة ضد لاعب وسط ليغانيس نور الدين إمرابط، وسيغيب جراء ذلك عن مواجهة فريق المركز الثاني فالنسيا في الدوري المحلي في الجولة المقبلة، إذا فشلت محاولة إلغاء البطاقة.

وأنذر حكم المباراة سواريز الذي أحرز هدفين خلال المبارة لإعاقته حارس المرمى المنافس إيفان كويار في الشوط الثاني.

وقال برشلونة عبر موقعه الرسمي على الإنترنت: “سيتقدم برشلونة بطعن على بطاقتي الإنذار اللتين حصل عليهما جيرار بيكيه ولويس سواريز، خلال الفوز 3-صفر على ليغانيس”.

وإذا فشلت المحاولة فسيتعين على النادي الكتالوني الاعتماد فقط على ظهيريه اللائقين توماس فرمالين وصمويل أومتيتي، بينما يسعى للحفاظ على “فارق” النقاط الأربع الذي يفصله عن أقرب ملاحقيه، عندما يحل ضيفًا على فالنسيا، الأحد المقبل.