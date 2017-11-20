هل يحسم برشلونة لقب الدوري الإسباني قبل أعياد الكريسماس؟

لم يكن أشد مشجعي برشلونة تفاؤلاً يتصور أن فريقه سيتفوق على ريال مدريد بفارق 10 نقاط كاملة في هذه المرحلة من الدوري الإسباني، لكن في الواقع يمكن للنادي الكتالوني أن يحسم اللقب أكلينيكا قبل الكريسماس وعطلة الشتاء، حال فوزه بثلاث مواجهات قوية.

وعقب خسارة برشلونة الكلاسيكو ذهابا وإيابا في السوبر الإسباني أمام ريال مدريد قبل انطلاق الموسم وانشغال النادي بأزمة رحيل نيمار تصور البعض أن النادي الملكي سيهيمن على الألقاب هذا الموسم، لكن العكس هو ما حدث.

وكان برشلونة الفائز الحقيقي في قمة العاصمة بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، إذ عزز العملاق الكتالوني تفوقه على فريقي العاصمة إلى عشر نقاط بعد تعادل حامل اللقب وجاره بدون أهداف.

وسيتوجه برشلونة إلى تورينو لمواجهة يوفنتوس الأسبوع الحالي قبل لقاء ديبورتيفو كورونا وسيلتا فيغو على ملعبه وسيخوض بعدها ثلاث مباريات فاصلة بالفعل.

سيسافر فريق المدرب إرنستو فالفيردي إلى ملعب ميستايا لمواجهة وصيفه الحالي فالنسيا قبل أن يواجه فياريال على ملعب “لا سيراميكا” بعدها بأسبوعين.

وآخر مباراة مهمة في مسيرة برشلونة لحسم الليغا قبل الكريسماس تتمثل في الكلاسيكو الأول في الدوري هذا الموسم، والذي سيكون في ديسمبر/كانون الأول المقبل على ملعب سانتياغو برنابيو.

وحال الفوز بالمباريات الثلاث (فالنسيا وفياريال وريال مدريد) حينها سيصبح الفارق مع ريال مدريد ليس أقل من 13 نقطة علمًا بأن النادي الملكي ستؤجل له مباراة بسبب مشاركته في كأس العالم للأندية في أبوظبي الشهر المقبل.

ومع عدم مشاركة فالنسيا في أي بطولات أوروبية هذا الموسم قد يكون منافسًا قويًا لبرشلونة ويمكن أن يسقطه في ميستايا يوم الأحد المقبل حينها سيتغير السيناريو تمامًا.