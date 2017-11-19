فالنسيا يواصل مطاردة برشلونة ويتجاوز إسبانيول.. وهكذا أصبح ترتيب الدوري الإسباني

حافظ فالنسيا على انتفاضته في بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، بعدما حقق انتصاره الثامن على التوالي، عقب فوزه المستحق 2 / صفر على مضيفه إسبانيول اليوم الأحد في المرحلة الثانية عشر للبطولة، التي شهدت فوز مالاغا على ضيفه ديبورتيفو لاكورونا 3 / 2 أيضًا.

وواصل الفريق الأندلسي ملاحقته لبرشلونة (المتصدر)، بعدما رفع رصيده إلى 30 نقطة، بفارق أربع نقاط خلف الفريق الكتالوني، قبل المواجهة المنتظرة التي ستجمع الفريقين يوم الأحد القادم في المرحلة المقبلة على ملعب (ميستايا) معقل فالنسيا.

في المقابل، تجمد رصيد إسبانيول، الذي تكبد خسارته الخامسة في البطولة هذا الموسم، عند 13 نقطة في المركز الثالث عشر.

وأخفق لاعبو الفريقين في هز الشباك خلال الشوط الأول الذي انتهى بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني، افتتح جيفري كوندوغبيا التسجيل في الدقيقة 67، في حين تكفل سانتياجو مينا بتسجيل الهدف الثاني للضيوف في الدقيقة 83.

وغادر فريق مالاغا قاع جدول الترتيب بفضل فوزه المثير على ضيفه ديبورتيفو لاكورونا 3 / 2 في وقت سابق اليوم.

وتقدم مالاغا بهدف عن طريق المدافع الفنزويلي روبرتو روزاليس في الدقيقة 15، ولكن بعد ثماني دقائق فقط أدرك لوكاس بيريز مارتينيز التعادل لديبورتيفو.

وفي الشوط الثاني سجل المدافع السويسري فابيان شار الهدف الثاني لديبورتيفو في الدقيقة 52 ثم تعادل الاوروغوياني تشوري كاسترو لملقة في الدقيقة 63.

وقبل ست دقائق من نهاية المباراة خطف بورخا باستون هدف الفوز الثمين لمالاغا.

وابتعد مالاغا عن المركز العشرين الأخير وتقدم للمركز الثامن عشر برصيد سبع نقاط وظل ديبورتيفو في المركز السادس عشر برصيد 11 نقطة.