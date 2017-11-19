رسميًا.. ريال مدريد يكشف عن إصابة سيرجيو راموس

أعلن نادي ريال مدريد، الإسباني إصابة قائده سيرجيو راموس، بكسر في الأنف، خلال مباراة أتلتيكو مدريد أمس السبت، بالجولة الـ12 من الدوري الإسباني.

وأصدر نادي ريال مدريد بيانًا قال فيه إن “راموس تعرّض لكسر في الأنف، وسيتم إجراء مزيد من الفحوصات الطبية لمعرفة موعد عودته”.

وتعرّض راموس لإصابة قوية خلال ديربي مدريد، بعد تدخل عنيف من لوكاس هيرنانديز، لاعب أتلتيكو.

وأشار النادي الإسباني في بيانه إلى أن الفحوصات الطبية المزمع توقيعها على قائد الفريق، ستكشف إذا كان سيشارك في لقاء أبويل القبرصي بدوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء المقبل أم لا.