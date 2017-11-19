برشلونة الرابح الأكبر من نتيجة ديربي مدريد بمدريد

كان برشلونة الفائز الحقيقي في قمة العاصمة بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في أعين وسائل الإعلام الإسبانية، إذ عزز العملاق الكتالوني متصدر دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم تفوقه على فريقي العاصمة، إلى عشر نقاط بعد تعادل حامل اللقب وجاره دون أهداف.

وفاز برشلونة 3-صفر على ليغانيس في ضواحي مدريد، واستفاد من نتيجة أول قمة بين ثنائي العاصمة في استاد واندا متروبوليتانو، والتي شهدت صدامات عنيفة أسفرت عن إصابة سيرجيو راموس قائد ريال بكسر في الأنف.

وقالت صحيفة أس اليومية الرياضية في صفحتها الرئيسية “كانت حربًا انتصر فيها برشلونة” أما ماركا فذكرت في عنوانها “برشلونة يفوز بقمة مدريد”.

وسلطت صحيفة سبورت، ومقرها برشلونة، الضوء في غلافها على هيمنة فريق المدرب إرنستو فالفيردي على الصدارة، وذكرت في عنوان “فارق عشر نقاط.. برشلونة يشق طريقه نحو اللقب”.

ولم يحظَ بلنسية المنافس الأقرب لبرشلونة باهتمام إعلامي كافٍ، ويمكنه تقليص الفارق مع المتصدر إلى أربع نقاط، إذا فاز على إسبانيول اليوم الأحد قبل أسبوع من مواجهة برشلونة في إستاد ميستايا.

وانتقدت صحيفة “أس” أداء ثنائي مدريد في القمة.

وقالت “كان كل منهما بحاجة ماسة للفوز، خاصة ريال مدريد، وكان هذا الشعور السائد قبل المباراة وليس خلالها ولم يؤمن أي فريق بقدراته”.

وأهدر أنخيل كوريا مهاجم أتلتيكو فرصة خطيرة بعد ثلاث دقائق من البداية، وكاد يحرز زميله البديل كيفن غاميرو هدف الفوز، لولا تدخل رفائيل فاران مدافع ريال بإبعاد الكرة من على خط المرمى.

وأضاع توني كروس وكريستيانو رونالدو أبرز فرص فريق المدرب زين الدين زيدان، الذي أنهى اللقاء بشكل أقوى، وهدد مرمى الحارس يان أوبلاك في الدقائق الأخيرة دون جدوى.

وبدت صحيفة إيه.بي.سي أكثر انبهارًا بمستوى الفريقين وقالت “كما توقعتم كانت المباراة نزالًا شرسًا وبرشلونة يبتعد بالقمة، والعزاء الوحيد أن الثنائي ظهر بأداء جيد”.

وقال فاران مدافع ريال “أنا محبط لأننا لعبنا بشكل جيد ودافعنا جيدًا وصنعنا فرصًا لكن كان ينقصنا القليل من الحظ للتسجيل”.

وأضاف “ندرك أنه لا يوجد هامش للخطأ أمامنا، ونحن محترفون وسنبذل كلَّ ما بوسعنا للحصول على أكبر قدر من النقاط”.

وقال ساؤول لاعب وسط أتلتيكو “ألحقنا الضرر بأنفسنا بعدم تسجيل أي هدف وعندما نتقدم للأمام يكون من الصعب التفوق علينا لكننا أضعنا العديد من الفرص الكبيرة”.