لماذا أكد ديربي مدريد ضرورة اعتماد حكم الفيديو في الدوري الإسباني؟

تعرض حكم ديربي مدريد بين أتلتيكو وريال مدريد في قمة الجولة الـ12 من الدوري الإسباني لضغط شديد خلال اللقاء، بسبب بضع لمسات يد داخل منطقة الجزاء، وكسر أنف القائد سيرجيو راموس في الشوط الأول بعد تدخل قوي من المدافع لوكاس هيرنانديز.

وحسب جمال الشريف، الخبير التحكيمي لقنوات “بي إن سبورت” فالحكم دافيد فيرنانديز بوريالان قام بأخطاء فادحة أثرت على سير اللقاء، وحرم ريال مدريد من ضربتي جزاء واحدة في الشوط الأول بعد التدخل على راموس، والثانية في نهاية الشوط الثاني بعد لمسة على خوان فاران.

واعتبر الحكم الدولي السابق، أن حكم مباراة الأمس كان محقًا في عدم الإعلان عن 3 ضربات جزاء هما اثنتان لريال مدريد وواحدة لأتلتيكو مدريد، بعد لمسات يد داخل مربع العمليات.

وهاجم عدة لاعبين من ريال مدريد التحكيم كمارسيليو، الذي قال: “هناك 3 أو 4 ضربات جزاء والحقيقة أنه على الأقل نستحق واحدة، لكنها أشياء تحدث في كرة القدم ولا أود الحديث عن الأمر”.

جمال الشريف ركلة جزاء ل راموس pic.twitter.com/IltYVVbb8k — الملـكـي| #المثبته (@mlake0) November 18, 2017

وقال إيسكو لحكم اللقاء أثناء عدم احتسابه لخطأ ضد غابي، قائد أتلتيكو مدريد، على مشارف مربع العمليات: “أنت سيئ”.

كما أكد بوتراغينيو، مدير العلاقات العامة في ريال مدريد، أن فريقه كان يستحق ضربة جزاء على الأقل بعد التدخل على سيرجيو راموس، وأوضح: “هناك بعض ضربات جزاء لم يعلن عنها ولم يكن الحظ لجانبنا في اللقاء”.

كما طرحت صحيفة “ماركا”، المقربة من ريال مدريد، سؤالًا مهمًا حول من كان سيفوز باللقاء لو استعمل حكم الفيديو، مؤكدة أن اللقاء شهد العديد من حالات الجدل من بينها ضربات الجزاء المشكوك فيها، وضرب كوريا لكريم بنزيما بالكرة وهو ساقط على الأرض، والتي كادت تؤدي لطرده من اللقاء.

أخطاء حكم لقاء الديربي -إذ سمح لبرشلونة بالابتعاد بفارق 10 نقاط عن قطبي العاصمة الإسبانية- تؤكد ضرورة استخدام حكم الفيديو في لقاءات الدوري الإسباني الذي يعرف منذ مواسم احتجاجات قوية على التحكيم.

ورغم كون رابطة الدوري الإسباني أعلنت عن استخدام حكم الفيديو الموسم المقبل، لكن المطالبات تشمل -أيضًا- ضرورة استخدام حكم الخط، والذي لا يوجد في الدوري الإسباني، وكان سببا في عدم احتساب عدة أهداف صحيحة الموسم الماضي.

راموس

من ناحية أخرى، أكد الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، أن سيرجيو راموس أصيب بكسر في الأنف بعد تدخل لوكاس هيرنانديز القوي في الشوط الأول.

ولم يلعب راموس الشوط الثاني، ودخل بدلا عنه ناتشو، بينما جلس على دكة البدلاء وأكد الأطباء أن الإصابة تحتاج لعدة فحوصات لمعرفة مدة غيابه عن الملاعب.

وقال زيدان بعد اللقاء: “ما حدث لراموس كان كسرًا في الأنف، ومدة غيابه بالضبط لا أعرفها حاليًا”.

وحسب صحيفة “آ س” فالقائد الملكي سيغيب بشكل مؤكد عن لقاء أبويل نيقوسيا القبرصي في دوري أبطال أوروبا، الثلاثاء المقبل، وقد تدوم مدة غيابه فترة أطول.

وفي مثل هذه الإصابات قد يغيب اللاعب لفترة تصل لأسبوعين على الأقل.