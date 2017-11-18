سواريز يستعيد ذاكرة التهديف ويقود برشلونة لسحق ليغانيس.. تعرف على ترتيب الدوري الإسباني

استعاد المهاجم الأوروغوياني الدولي لويس سواريز ذاكرة التهديف وهز الشباك بعد صيام عن التهديف لأكثر من شهر كامل وأحرز هدفين ليقود فريقه برشلونة إلى فوز ثمين 3 / صفر على مضيفه ليغانيس، اليوم السبت، في المرحلة الثانية عشرة من الدوري الإسباني، والتي شهدت اليوم أيضا فوز خيتافي على ديبورتيفو ألافيس 4 / 1 .

على استاد “بوتاركي” بالعاصمة مدريد ، لقن برشلونة مضيفه ليغانيس درسا قاسيا وألحق به هزيمة ثقيلة حيث تغلب عليه بثلاثية نظيفة ليواصل برشلونة انطلاقته الرائعة في الموسم الحالي ويحقق الانتصار الحادي عشر من 12 مباراة خاضها بالمسابقة حتى الآن.

ورفع برشلونة رصيده في الصدارة إلى 34 نقطة موسعا الفارق مع فالنسيا، صاحب المركز الثاني إلى سبع نقاط.

وأنهى برشلونة الشوط الأول لصالحه بهدف نظيف سجله سواريز في الدقيقة 28 ثم أحرز اللاعب نفسه الهدف الثاني للفريق في الدقيقة 60 ليرفع رصيده إلى خمسة أهداف في المسابقة هذا الموسم.

وأحرز البرازيلي باولينيو الهدف الثالث لبرشلونة في الدقيقة 90 .

وواصل خيتافي انتفاضته في المسابقة واكتسح ديبورتيفو ألافيس 4 / 1 في مباراة أخرى بوقت سابق اليوم.

وأنهى خيتافي الشوط الأول لصالحه بهدفين سجلهما ماركيل بيرجارا وخورخي مولينا في الدقيقتين السادسة والتاسعة من ضربة جزاء.

وفي الشوط الثاني، أضاف خيتافي هدفين آخرين أحرزهما آنخل لويس رودريجيز في الدقيقتين 53 و64 قبل أن يحرز كريستيان سانتوس هدف حفظ ماء الوجه لألافيس في الدقيقة 81 .

ورفع خيتافي رصيده إلى 16 نقطة ليتقدم إلى المركز العاشر مؤقتًا بعدما حقق الانتصار الثاني له مقابل تعادلين في آخر أربع مباريات خاضها بالمسابقة هذا الموسم.

وتجمد رصيد ألافيس عند ست نقاط في المركز الثامن عشر حيث عاد الفريق لمسلسل الهزائم ومني بالهزيمة الرابعة في آخر خمس مباريات خاضها في المسابقة.