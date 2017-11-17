رئيس رابطة الدوري الإسباني محذرًا جمهور برشلونة: “سنغلق ملعب كامب نو”

حذّر خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، جمهور برشلونة من إغلاق ملعب “كامب نو” في حالة توجيه أي سباب أو شتائم للمملكة الإسبانية.

وقال تيباس، اليوم الجمعة، إن جماهير البارسا لديها الحرية في ترديد هتافات مؤيدة لانفصال كتالونيا خلال المباريات، لكن توجيه أي “سباب” ضد إسبانيا قد يعرضها لعقوبة إغلاق مدرجات استاد كامب نو مؤقتًا.

وتزايدت مظاهر تأييد الانفصال في الاستاد الخاص ببرشلونة منذ الاستفتاء المحظور للاستقلال عن إسبانيا، في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وحظر منظمو الدوري أي تصرف يضر بمصلحة المجتمع منذ مقتل مشجع لفريق ديبورتيفو لاكورونيا على يد مشجعين لأتلتيكو مدريد، قبل مباراة بينهما في العاصمة الإسبانية في 2014.

وتنشر الرابطة تنويهات أسبوعية تستنكر فيها الهتافات المسيئة خلال المباريات، بداعي أنها تحرّض على العنف داخل وخارج الملاعب.

وتكرار الإساءات يؤدي إلى فرض غرامات، لكن رابطة الدوري تهدد بإغلاق جزئي للملاعب إذا استمرت المشكلة.

ونفى تيباس منع مظاهر تأييد الانفصال في استاد برشلونة، حيث يعتاد المشجعون على ترديد هتافات مؤيدة للانفصال بعد 17 دقيقة و14 ثانية في الشوط الأول من كل مباراة، في إشارة إلى تاريخ حصار برشلونة عام 1714.

وقال تيباس للصحفيين في اشبيلية، اليوم الجمعة، “الهتافات المؤيدة للانفصال لا تعتبر اليوم سبابًا أو تصرفًا عنيفًا”.

وأضاف: “لكن توجيه السباب إلى إسبانيا أو كتالونيا أو الأندلس يجب أن يُدان، وإذا أقر الاتحاد الإسباني للعبة بأن التصرف يستوجب العقاب ووافقت الجهات المعنية فهناك عقوبات متنوعة، وقد تقرر الرابطة إغلاق استاد كامب نو”.

وفي الموسم الماضي، عوقب سبورتنغ خيخون بإغلاق جزئي في مدرجات استاده المولينون لمباراة واحدة، لتوجيه ألفاظ عنصرية نحو إينياكي وليامز جناح أتليتيك بيلباو.