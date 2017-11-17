زيدان: الخلاف بين راموس ورونالدو انتهى

قلّل “زين الدين زيدان” مدرب ريال مدريد من الخلاف بين القائد سيرجيو راموس وكريستيانو رونالدو قبل مباراة قمة أمام أتلتيكو مدريد في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم غدًا السبت، قائلاً اليوم الجمعة إن اللاعبيْن حلا خلافاتهما.

وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية أمس الخميس أن التوتر بين اللاعبيْن البارزيْن في ريال مدريد زاد عقب تراجع نتائج الفريق، خاصة بعد الخسارة من جيرونا في الدوري المحلي، وتوتنهام هوتسبير في دوري الأبطال.

وأبدى رونالدو ضيقه عقب الخسارة 3-1 أمام توتنهام في ويمبلي في الأول من الشهر الجاري من بيع لاعبين مثل: جيمس رودريغيز، والفارو موراتا، وهي وجهة نظر عارضها راموس، واصفًا كلمات الفائز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم أربع مرات بـ”الانتهازية”.

وقال “زيدان” خلال مؤتمر صحفي:”سيرجيو ذكي للغاية، ويمكنه قول ما يريد، وكذلك كريستيانو، وقضى اللاعبان وقتًا طويلاً سويًا وتُوّجا بالكثير من الألقاب، ولا يعني شيئًا عدم توافقهما في الرأي من فترة لأخرى”.

“وأضاف: “هذه الأشياء يتم بحثها داخليًا وتم حلّ الأمر بالفعل، ولن يكون هناك أي مشكلة بين سيرجيو وكريستيانو، وكل ما يمكنني قوله إنني أملك لاعبيْن يشكلان جزءًا من تاريخ هذا النادي، ويدركان ما ينتظر الفريق غدًا ويحترمان بعضهما البعض كثيرًا”.

ويملك ريال وأتلتيكو 23 نقطة في المركزين الثالث والرابع على الترتيب، ويتأخران بثماني نقاط عن برشلونة المتصدر والخسارة في قمة يوم غدٍ، الأولى على ملعب أتليتيكو الجديد “واندا ميتروبوليتانو” الذي يسع 68 ألف متفرج، قد تحبط آمال الفريقين نحو الفوز باللقب.

ويمكن لـ”زيدان” الاعتماد على الظهير الأيمن “داني كارباخال” لأول مرة في ستة أسابيع عقب عودة الدولي الإسباني للتدريبات بعد تعافيه من المرض، وكذلك بات لوكا مودريتش جاهزًا.

لكن غاريث بيل، وماتيو كوفاتشيتش، والحارس كيلور نافاس، سيغيبون عن قمة مدريد للإصابة.