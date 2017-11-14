رونالدينيو: برشلونة المكان الأنسب لكوتينيو

يؤمن النجم البرازيلي رونالدينيو، أن مواطنه فيليبي كوتينيو، لاعب ليفربول الإنجليزي، “مناسب تمامًا” لأسلوب لعب فريق برشلونة الإسباني، كما أن “أسلوب لعبه” من الممكن أن يساعد البرازيل على الفوز بكأس العالم خلال مونديال الصيف المقبل في روسيا.

وقال رونالدينيو لشبكة “سكاي سبورتس” المحلية “سأكون سعيدًا للغاية لو رأيت لاعبًا بموهبة كوتينيو يرتدي القميص الذي ارتديته سنوات عديدة”.

وكان كوتينيو، الذي سجل 4 أهداف خلال آخر 5 مباريات، هدفًا للفريق الكاتالوني خلال الميركاتو الصيفي الماضي حتى أن النادي الكاتالوني قدم 4 عروض من أجل الحصول على خدماته كان آخرها مقابل 113 مليون جنيه إسترليني.

وأشار رونالدينيو الذي يتواجد في لندن هذا الأسبوع كسفير لمنظمة “كرة القدم من أجل السلام” غير الحكومية: “أعتقد أن طريقة لعبه تتناسب تمامًا مع برشلونة وسأكون سعيدًا لو رأيت لاعبًا بموهبته يرتدي هذا القميص”.

وأضاف: “أحب أسلوب لعب كوتينيو، وكرة القدم التي يقدمها، هذه الإمكانيات يمكن أن تساعد البرازيل في الفوز بكأس العالم المقبل في روسيا”.

كما أثنى النجم البرازيلي، الذي ارتدى قميص البرسا خلال الفترة من 2003 وحتى 2008، على منتخب إنجلترا الشاب والذي سيستقبل اليوم “السيليساو” على ملعب “ويمبلي” في مباراة ودية، وأكد أنه على الرغم من “عدم وجود لاعبين مشهورين في صفوفه، إلا أنهم يمتلكون إمكانيات كبيرة”.

وأكد في هذا الصدد “أتابع إنجلترا باهتمام وأرى أنه يضم الآن العديد من العناصر الشابة، على الرغم من عدم شهرتهم بعد، إلا أنهم يمتلكون موهبة كبيرة، وينقصهم فقط صقلها، المنتخب لا يعتمد على لاعب بعينه، ولكنه فريق جماعي، وأعتقد أنهم سيقدمون مونديالًا قويًا”.