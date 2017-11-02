فيليب كوتينيو يمنح برشلونة مزيدًا من الأمل

أوضحت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الخميس، أن النجم البرازيلي فيليب كوتينيو سيتقدم بطلب إلى إدارة فريقه ليفربول، للسماح له بالرحيل إلى برشلونة خلال سوق الانتقالات الشتوي المقبل في شهر يناير.

وكان كوتينيو هدفًا رئيسًا لبرشلونة في سوق الانتقالات الصيفي الماضي، لتعويض مواطنه نيمار، الذي رحل إلى باريس سان جيرمان مقابل 222 مليون يورو.

ورفضت إدارة ليفربول 3 عروض من برشلونة للتعاقد مع كوتينيو الصيف الماضي، رغم تقديم اللاعب طلبًا للرحيل إلى الفريق الكتالوني.

وأوضحت صحيفة “موندو ديبورتيفو” أن كوتينيو سيتقدم بطلب السماح له بالرحيل إلى برشلونة في يناير، مؤكدة أن اللاعب لا يريد الانتقال إلى أي فريق غير برشلونة.

وأشارت الصحيفة المقربة من أسوار النادي الكتالوني إلى أن إدارة البلاغرانا مستعدة لتقديم 70 مليون جنيه إسترليني، إضافة إلى 25 مليون كمتغيرات.

وكان كوتينيو (25 عامًا) قد وقّع عقدًا جديدًا مع ليفربول حتى صيف 2022 في يناير الماضي، ويمتد حتى 2022، بحيث يجعله أعلى اللاعبين دخلًا في النادي.

وسجل كوتينيو 14 هدفًا وصنع 9 في 36 مباراة مع ليفربول الموسم الماضي في جميع البطولات، علمًا أنه انتقل إلى الفريق في يناير 2013 قادمًا من إنتر ميلان الإيطالي.